Assoarma, sabato le benemerenze

Si terrà sabato 19 maggio la cerimonia di consegna ai soci anziani e decani dei Sodalizi appartenenti alla zona di Varese del Consiglio nazionale permanente delle associazioni d’arma (conosciuta anche come Assoarma), federazione delle associazioni d’arma della Repubblica Italiana.

Nell’occasione, saranno consegnati anche gli attestati di Benemerenza concessi in occasione della ricorrenza del “Centenario della vittoria”.

L’appuntamento è per le 10.30 presso la sede Unuci di Varese, in via Magenta 2.