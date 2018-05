Athlon Run, si corre all’ombra del Castello di Monteruzzo

L’affascinante scenario del Castello di Monteruzzo farà da cornice – domenica 20 maggio – alla tappa stagionale numero 9 del “Piede d’Oro”: la “Athlon Run” di Castiglione Olona giunta alla 12a edizione e dedicata alla memoria di Antonello Marandola.

La manifestazione – voluta da “Castiglione Giovani” e dagli “Athlon Runners” – aprirà con il ritrovo delle 7,30 proprio al castello in via Marconi, mentre all’interno del parco sarà disegnato il percorso di 600 metri per il mini-giro Overmach (ore 8,45).

L’Athlon Run scatterà invece alle ore 9 sia per il percorso lungo (km 9,7) sia per il corto (km 3,5), mentre gli specialisti del nordic walking partiranno immediatamente in coda alla prova competitiva.

LA GARA

Il percorso parte all’esterno del Parco Monteruzzo per salire leggermente (circa 300 metri) fino alla zona industriale Villafranca. Dopo circa 1700 metri c’è il bivio fra i due percorsi: il corto svolta in via Monte Cengio, prosegue in via Monte Cimone e torna, tramite una breve strada pedonale, ripercorrendo a ritroso i primi 400 metri. Il lungo attraversa invece via Asiago (località Biciccera), percorre un primo breve tratto boschivo e un secondo, molto più lungo, che scende in direzione cava. Attorno al km 5 è posto il ristoro. Alla fine della discesa due svolte portano al perimetro della ditta Lati di Gornate Olona e – dopo 150 metri sulla SP66 scavalcando l’Olona – si entra nel primo tratto di pista ciclo-pedonale (circa 1 km) con vista sul Monastero di Torba. A San Pancrazio si affronta il secondo tratto di leggero falsopiano (circa 2 km) per poi percorrere l’antico ponte sull’Olona e gli ultimi 600 metri, tutti in salita (pendenza media intorno al 10%), che riportano gli atleti davanti al Castello Monteruzzo.

INFO E PARCHEGGI

La quota di iscrizione sarà di 4 euro (a tutti una borraccia) a cui si può aggiungere un’offerta libera destinata al Parco del Campo dei Fiori, cui andrà anche parte del ricavato della corsa. I ragazzi (nati tra il 2007 e il 2010) iscritti al giro corto pagano 2 euro, mentre gli under 10 del minigiro possono partecipare gratis.

La Athlon Runner consente di acquistare il “chip di giornata” (per concorrere alla classifica anche senza iscrizione annuale al Piede d’Oro) ed è valida come seconda prova della classifica “Top PdO”.

Posteggi sono disponibili presso le scuole in via Salvo d’Acquisto e presso la rotatoria fra via Marconi e via Boccaccio.