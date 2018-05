Attacco senza mordente, a Bizzi saltano i nervi

BIZZI 5: Delle belle parate per tenere a galla la barca, ma quell’espulsione dovuta al nervosismo accumulato nel finale costa caro.

FRATUS 5,5: Parte bene, ma si spegne con il passare dei minuti e non riesce più a ritrovarsi

GHIDONI 6: Entra a gara già compromessa, non riesce a cambiarla

RUDI 6: Tante esperienza, sui gol non può nulla. Alla fine rimane stoicamente da solo in difesa

FERRI 6,5: In difesa fa il suo ma ci prova anche dando la carica ai suoi portandosi in attacco. Non al meglio, dà tutto

ARCA 5,5: Meglio in avanti con qualche tiro pericoloso, che in difesa, dove soffre

MORAO 5,5: Corre molto e non tira indietro il piede. Cuore d’oro ma non basta

LERCARA 5,5: Ha sulla testa la palla del pareggio ma non riesce a buttarla dentro. Non combina altro

MONACIZZO 5,5: Impeccabile come posizione, oggi però serviva anche qualcosa in più. Incaricato dei calci di punizione, non è mai determinante

BATTISTELLO 6: Uno degli ultimi a mollare. Argento vivo nel centrocampo, le prende e le dà. Non riesce però a farsi vedere in avanti (Frigione s.v.)

PALAZZOLO 5,5: Nessuno spunto degno del suo nome. Gara insipida, proprio quando contava di più. Peccato, dopo una grande stagione

FILOMENO 5,5: Ogni tanto mostra qualche segno di vita, una bella giocata, un tiro fuori di poco, ma alla fine non impegna mai il portiere avversario

BA 5: Non si vede mai

DE CAROLIS 4,5: Quando deve passare calcia, quando deve calciare passa. Pasticcia e fa confusione da solo senza mai trovare la soluzione giusta. Protagonista in negativo anche sull’occasione del primo gol quando manca la palla

PEDRABISSI 5,5: Fa vedere qualcosa ma nulla di concreto