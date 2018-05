Atterraggio di emergenza di un velivolo per il maltempo

Hanno riportato solo qualche contusione gli occupanti di un piccolo velivolo che ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza. È accaduto questo pomeriggio in Canton Ticino attorno alle 16 in zona All’Acqua in Valle Bedretto.

Un biposto Cesna 152 immatricolato in Svizzera, partito da Lugano e diretto a Buttwil in cantona Argovia, si è ritrovato in mezzo a un nubifragio con fitta nebbia.

Il pilota, un giovane di 29 anni cittadino svizzero, ha condotto un atterraggio di emergenza posandosi su una coltre di neve in zona Cruina. Al momento dell’impatto al suolo, il velivolo si è capovolto: il padre del pilota, un 70enne ha riportato delle lieve contusioni.

I due sono stati soccorsi da una pattuglia della Polzia cantonale , la quale azionando i segnali prioritari ha indicato ai due protagonisti la direzione da prendere, permettendo cosi il loro rintraccio.

Trasportati con l’auto di servizio fino a Ronco, dove ha potuto atterrare l’elicottero della Rega, i due occupanti sono stati prima visitati dal medico, e poi trasportati verso l’ospedale per un controllo più approfondito. Sul posto è intervenuto l’incaricato del Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza SISI per i rilievi del caso unitamente al servizio incidenti della cantonale.