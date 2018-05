Auto contro moto sulla statale, ferito un uomo di 46 anni

Auto contro moto sulla statale 394. Per fortuna senza feriti gravi. È accaduto nel pomeriggio di sabato 19 maggio, intorno alle 18, quando un’autovettura si è scontrata con una moto guidata da un 46enne. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco che con un’autopompa hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.