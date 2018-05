Auto si ribalta in Valle Luna: quattro persone coinvolte

Incidente attorno alle 21 in Valle Luna a Varese. All’altezza dell’azienda agricola, una vettura ha perso il controllo e si è ribaltata andando a finire contro un’altra auto, come raccontano alcuni testimoni. Forse l’asfalto reso viscido dalla pioggia all’origine della perdita del controllo dell’auto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno dovuto chiamare i rinforzi da Sesto Calende a causa delle molte missioni in corso. Sono giunti anche i soccorritori del 118 per prestare le prime cure ai 4 occupanti coinvolti, due giovani di 24 anni, una donna di 42 e una di 66. Le loro condizioni non sono preoccupanti.

La strada è rimasta chiusa per permettere le operazioni di soccorso