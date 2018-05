Autobus, verso una riduzione drastica delle linee

Trasporto pubblico locale, si cambia. Il tema è stato affrontato in commissione a Busto Arsizio con l’assessore alla partita Massimo Rogora che ha annunciato, per il futuro, la riduzione del servizio di autobus cittadino alle sole direttrici principali.

L’autorità di bacino che comprende le province di Varese, Como e Lecco punta a rendere il servizio appetibile per il futuro gestore ma questo dovrà passare da un necessario ridimensionamento delle corse. «Ci sono fermate a Busto Arsizio dove non sale e non scende nessuno, quindi ci si chiede se ha senso mantenere le tratte attuali – ha detto l’assessore Rogora -. C’è l’ipotesi di diminuire le linee alle sole arterie principali e attivare nelle strade secondarie il servizio a chiamata».

Prevista anche una drastica riduzione delle tessere oro per gli over 65 che, fino ad oggi, avevano usufruito gratuitamente del trasporto pubblico. Si calcola che siano almeno 3 mila le tessere rilasciate in città con una spesa per l’amministrazione di diverse decine di migliaia di euro.

La commissione ha affrontato anche il tema della prevista cancellazione del treno Malpensa – Milano Cadorna su sollecitazione del Partito Democratico che aveva presentato una mozione.

L’assessore Rogora aveva già chiesto un incontro con la Regione ad ottobre ma le elezioni incombenti hanno fatto slittare il confronto. L’assessore bustocco è tornato alla carica con il nuovo assessore e ha chiesto di avere un nuovo appuntamento con lui.

Per avere maggiore libertà di movimento ha anche chiesto la trasformazione della mozione in raccomandazione. I consiglieri Paola Reguzzoni e Massimo Brugnone hanno anche sollecitato l’assessore ad aprire un confronto coinvolgendo anche Sea, lavorandoci insieme.