Autocarro prende fuoco in A8

Oggi, lunedì 21 maggio, alle ore 14:00, i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo, sono intervenuti sull’autostrada A8 direttrice A26, nel Comune di Arsago Seprio (Va) – km 7.700 per incendio veicolo.

Galleria fotografica incendio furgone A8 Arsago Seprio 4 di 4

Per cause accidentali un autocarro frigorifero, mentre percorreva l’arteria stradale ha preso fuoco, il conducente è riuscito ad accostare in corsia di emergenza e abbandonare l’automezzo prima che fosse avvolto dalle fiamme. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.