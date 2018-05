Ave Maris Stella, una serata in musica a Santa Maria del Cerro

La festa patronale di Santa Croce si svolgerà nell’arco di due settimane presso la Chiesa di Santa Maria del Cerro e prevede per venerdì 4 maggio 2018 una serata dedicata alla musica intorno al tema “Ave Maris Stella”, antico inno dedicato alla Beata Vergine Maria.

Queste parole si trovano scritte nella chiesa di Santa Maria del Cerro sulle colonne lungo tutto il perimetro della chiesa stessa. Il Maestro Stefano Torresan e il Coro femminile Sophia ne hanno tratto lo spunto per un viaggio tra le differenti versioni della prece, scegliendone alcune tra quelle scritte da compositori contemporanei quali il lituano Vytautas Miškinis, lo svizzero Ivo Antognini e la spagnola Eva Ugalde Alvarez che di recente è stata ospite del coro per un approfondimento sulla sua musica.

Nella serata mariana è stato chiesto all’organista Alessandro La Ciacera, secondo organista del Duomo di Milano, di interpretare sul prezioso storico organo “Carrera” del 1833 della chiesa musiche intorno al tema mariano che partiranno da un’improvvisazione proprio su Ave Maris Stella per poi continuare con musiche di diverse epoche tutte con ispirazione mariana tra le quali Fuga sopra il Magnificat di Bach, Priere a Notre Dame di Boëlmann e ancora Fantasie sur Ave Maris Stella di Denis Bédard.

Il Maestro La Ciacera (classe 1979) si è diplomato col massimo dei voti in Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio «G.Verdi» di Milano, sotto la guida di Luigi Benedetti, perfezionandosi in seguito con Arturo Sacchetti, Alessio Corti, Patrick Delabre e Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin.

Svolge attività concertistica in Italia e all’estero in prestigiosi Festival e sedi concertistiche (Milano, Ravenna, Chartres, Blois, Parigi, Tokyo etc.). Il suo repertorio spazia egualmente dal barocco al novecento e ha realizzato incisioni per «Bottega Discantica».

Il concerto è a ingresso libero.