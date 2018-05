Aziende che promuovono la salute: il progetto replicato in Andalusia

Nell’ambito della Joint Action europea CHRODIS, dedicata alla prevenzione delle malattie croniche ed alla promozione dell’invecchiamento attivo e in buona salute, Regione Lombardia e ATS Insubria trasferiranno alcuni elementi del programma lombardo “Aziende che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia” all’Andalusian Regional Ministry of Equality, Health and Social Policies” – Spain.

Nei giorni 22 e 23 maggio è prevista la visita dei tecnici andalusi per un primo momento di conoscenza e approfondimento di contenuti e pratiche del programma. Gli incontri si articoleranno in due giornate.

Al meeting tecnico, che si svolge oggi presso Regionale Lombardia, intervengono alcuni esperti di ATS Insubria, con il Direttore Sanitario dell’Agenzia, in una visita sul campo presso Novartis Farma SpA di Origgio, per una presa visione diretta delle modalità operative di adesione al programma e di messa in atto delle buone pratiche previste.