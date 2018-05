Baff 2018, gli appuntamenti di lunedì

Continua il BA Film Festival che si è aperto nella serata di sabato con l’incontro con Luciano Ligabue. Ecco il programma per la giornata di lunedì 7 maggio:

Galleria fotografica Ligabue sul palco del Baff a Busto Arsizio 4 di 14

Alle ore 9.00 al cinema San Giovanni Bosco (via Bergamo 12) il primo film della rassegna Made in Italy – Scuole: Il padre d’Italia di Fabio Mollo, “road movie sull”incontro tra un uomo che ha paura della vita e una donna che la vita se la prende a morsi”. Presente in sala l’attrice Anna Ferruzzo.

Lo Spazio Festival (Piazza San Giovanni) ospita tre appuntamenti pomeridiani: alle 17.00, una conversazione tra Gabriele Rigola, autore del saggio “La corrispondenza tra Leonardo Sciascia e Michelangelo Antonioni intorno al film L’Avventura” e il direttore del Baff Steve Della Casa.

A seguire, per la sezione Effetto Cinema, Il mondo in scena. Spoleto, 60 anni di festival di Gèrald Caillat e Benoit Jacquot. Il documentario ripercorre, in forma poetica, 60 anni del festival dei Due Mondi, evento culturale unico, cosmopolita e multidisciplinare. Alle 19 proiezione della prima parte dei cortometraggi finalisti al concorso Baff Short Cuts

L’aperitivo con artista fa tappa, alle 19.00, al bar Sempre Pronto. Sempre alle 19.00 ma all’Anteo Spazio Cinema di Milano (Piazza Venticinque Aprile 8) presentazione in anteprima de Il sogno giovane. La nascita della televisione libera in Italia di Marco Maccaferri. La docu-fiction, prodotta da Alessandro Munari per l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, è arricchita da interviste ad importanti protagonisti di quella epopea, Fedele Confalonieri, Adriano Galliani ed altri.

Al cinema teatro Dante di Castellanza, alle ore 21.00, per Made in Italy – Film, in programma Ammore e Malavita dei Manetti Bros, musical vincitore di 5 premi David di Donatello. Ospite il cantautore napoletano Nelson, autore delle canzoni che compongono la colonna sonora del film. La serata è organizzata in collaborazione con l’Ente dello Spettacolo e in particolare con il Tertio Millennio Film Festival, rappresentato in sala da Don Davide Milani.

Il sito ufficiale di BA Film Festival