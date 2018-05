Bagaglio: “L’impegno per il futuro dell’Ondoli è un mio dovere”

«Come medico è mio dovere occuparmi della salute delle persone, anche indirettamente e come consigliere comunale di Mercallo Possibile è mio dovere fare il possibile per l’ospedale dove tanti miei concittadini vengono curati con professionalità ed umanità. Sempre come consigliere comunale è mio dovere fare qualcosa per tutelare un luogo dove lavorano anche miei concittadini».

Le condizioni e il futuro dell’Ondoli non stanno a cuore soltanto agli angeresi. A Mercallo e nei comuni limitrofi del Basso Verbano, tra i cittadini più attivi nella difesa dell’ospedale c’è il consigliere comunale Andrea Bagaglio (tra i fondatori e sostenitori del comitato permanente che domenica mattina hanno volantinato in piazza Garibaldi ad Angera). Bagaglio ha curato personalmente gazebo e momenti informativi e ha partecipato a tutte le manifestazioni a sostegno dell’Ospedale.

A Mercallo e nei dintorni ha curato inoltre la raccolta firme contro il depotenziamento mentre sabato scorso ha consegnato a tutti i cittadini del comune il comunicato del Comitato Spontaneo.

