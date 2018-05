Banca Mediolanum incontra gli imprenditori alle Ville Ponti

Si terrà martedì 8 maggio a Varese, presso la Sala Napoleonica di Ville Ponti, alle ore 19 il tour organizzato da Banca Mediolanum in collaborazione con Confindustria e Unione degli Industriali della Provincia di Varese intitolato “Italia del risparmio e delle imprese” dedicato al mondo delle eccellenze imprenditoriali made in Italy della regione Lombardia.

L’obiettivo è quello di illustrare agli imprenditori, attraverso l’intervento di interlocutori del

mondo finanziario, giornalistico, economico e imprenditoriale le potenzialità e i vantaggi per le aziende di accedere a canali di finanziamento alternativi a quelli bancari, cogliendo l’opportunità data dai PIR (piani individuali di risparmio) varati con la legge di bilancio 2017.

Aprirà i lavori Ennio Doris (foto sopra), presidente di Banca Mediolanum: «Il nostro Paese – afferma Doris, – è da sempre caratterizzato da una moltitudine di eccellenze imprenditoriali che oggi sono chiamate ad affrontare sfide nuove e molto impegnative. Devono infatti compiere il salto dimensionale necessario per competere su mercati sempre più globali e poter finanziare le esportazioni in continua crescita, trainate dal valore del made in Italy nel mondo, e allo stesso tempo fronteggiare la forte competizione sul mercato interno. Inoltre, i tempi corrono e quindi essere pronte a cogliere le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica e dalla digitalizzazione. I piani individuali di risparmio permettono di raccogliere capitali stabili di lungo termine, alternativi al classico finanziamento bancario, utili proprio alle aziende per affrontare al meglio questi scenari globali in continuo mutamento. Il nostro obiettivo è quello di sostenere gli imprenditori italiani, in particolare le nostre eccellenze sparse su tutto il territorio nazionale».

Interverranno, Riccardo Comerio, presidente dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, Barbara Lunghi, responsabile mercati primari Borsa Italiana, Matteo Liberali, ceo di LU-VE Group, Lorenzo Perego, cfo MPG Manifattura Plastica.