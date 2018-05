“Banche di comunità”, il credito cooperativo al Salone del libro di Torino

Il credito cooperativo sarà presente al Salone del Libro di Torino con “Banche di comunità. Cambiare senza tradire” (Ecra) scritto dall’economista “civile” Stefano Zamagni. La presentazione del volume è prevista per venerdì 11 maggio alle ore 15.30 allo “Spazio Incontri” (Padiglione 1).

Alla presentazione, oltre all’autore interverranno anche Leonardo Becchetti (Ordinario di Economia Politica all’Università Tor Vergata di Roma) e il presidente di Federcasse (l’Associazione nazionale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali) Augusto dell’Erba.

Prendendo spunto dall’ampio dibattito che sta accompagnando la riforma delle Banche di Credito Cooperativo, la pubblicazione raccoglie undici saggi sul tema della cooperazione di credito di uno dei più importanti economisti europei, profondo conoscitore dell’economia civile, dell’impresa cooperativa e della mutualità bancaria. Scritti in cui l’autore ribadisce l’importanza, nell’attuale mercato bancario, di istituti di credito basati su meccanismi di partecipazione democratica e che non hanno l’obiettivo della massimizzazione del profitto, bensì la creazione di vantaggi per i soci e le comunità locali.