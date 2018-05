Banco Bpm a Bogliasco per l’ultima trasferta

Tornerà in vasca domani – sabato 12 maggio – la Pallanuoto Banco Bpm Sport Management che alle ore 18.00 farà visita ai liguri del Bogliasco Bene nell’ultima trasferta stagionale prima della Final Six di Siracusa (l’ultima partita del campionato di serie A1 maschile i bustocchi la giocheranno sabato prossimo, in casa contro Savona).

All’andata la formazione guidata da coach Marco Baldineti chiuse con un’ampia vittoria per 17-4, alle piscine Manara di Busto Arsizio, grazie anche a un superlativo Valentino Gallo che firmò un poker di gol. La partita di domani però sarà un match da prendere con le dovute cautele, perché la Pallanuoto Banco Bpm Sport Management si troverà ad affrontare in trasferta una squadra insidiosa e reduce da due importanti vittorie contro Savona e sul campo di Torino nello scorso turno. Non sarà della sfida Pietro Figlioli che dovrà scontare l’ultima giornata di squalifica. Al posto del capitano azzurro nei tredici andrà Federico Panerai.

Marco Baldineti, allenatore Pallanuoto Banco Bpm Sport Management, anticipa la sfida: “È una partita non facile perché Bogliasco è in un buon momento dopo un campionato un po’ in crisi, infatti, è riuscita a trovare un buon gioco e ha fatto due vittorie importanti nell’ultimo periodo come quelle contro Savona e Torino e poi ha messo in difficoltà anche Brescia che contro di loro ha vinto solo all’ultimo. Per noi dunque sarà una partita interessante che dovremo onorare al meglio per vincere, perché quello di domani contro Bogliasco e poi quello di settimana prossima contro Savona saranno due bei test prima delle Final Six di Siracusa”.

Nel pomeriggio di ieri invece la squadra di mister Marco Baldineti è stata protagonista del Baff – il Busto Arsizio Film Festival che ha voluto dedicare un pomeriggio alla pallanuoto e in particolare alle gesta della Pallanuoto Banco Bpm Sport Management. Un affetto ricambiato dai premi dedicati dal presidente di Sport Management Sergio Tosi all’Avvocato Alessandro Munari, presidente e ideatore della manifestazione, e agli Assessori del Comune di Busto Arsizio Manuela Maffioli e Gigi Farioli.

Domenica intanto una rappresentativa della Pallanuoto Banco Bpm Sport Management sarà a Melzo (MI) teatro della manifestazione denominata Masti Day. L’evento, patrocinato dalla Città di Melzo e in cui interverrà anche il Sindaco Antonio Fusè, inizierà alle ore 14.30 con i Mastini protagonisti insieme ad alcune squadre del settore giovanile degli impianti natatori gestiti in Lombardia da Sport Management