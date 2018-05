Bando per la cultura, Comune e associazioni collaborano

L’assessorato alla cultura di Malnate guidato da Irene Bellifemine ha lavorato molto in questi due anni di attività per potenziare la proposta culturale per la città e valorizzare la Biblioteca di Malnate.

Grazie alla collaborazione con le responsabili e i volontari della biblioteca sono ormai appuntamenti consolidati la Rassegna “Un Libro al mese”, gli incontri per bambini “Nati per Leggere” e il recente “Club del Libro”.

Proprio in Biblioteca di Malnate è stato presentato alla presenza delle associazioni del territorio il risultato del bando “Collaborazione per la programmazione culturale e sportiva di Malnate” lanciato per creare un calendario culturale condiviso tra amministrazione e associazioni.

Molto positivo l’esito in termini di adesione al bando con 23 associazioni/enti che hanno presentato oltre 35 progetti.

Ogni progetto è stato valutato da una commissione secondo una griglia di criteri che permettevano di assegnare al progetto un punteggio, con relativo contributo economico a carico dell’amministrazione di massimo 80%.

Alcuni progetti selezionati faranno parte del palinsesto “Settimana della cultura” dal 22 giugno al 1 luglio 2018 e della rassegna culturale “R-estate a Malnate”. Altri eventi saranno inseriti nel calendario culturale dell’autunno e del Natale.