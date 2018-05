Basile tocca Berni sul tempo: “Compri il Varese entro venerdì”

Fabrizio Berni ha tempo fino a dopodomani, venerdì 25 maggio, per comperare il Varese Calcio. Lo scrive di proprio pugno Paolo Basile, il proprietario delle quote della società biancorossa, con un comunicato diffuso nel tardo pomeriggio di oggi (mercoledì 23), a poco più di un giorno di distanza dal lungo meeting di Palazzo Estense in cui l’imprenditore emiliano – basato a Lugano – ha esposto i propri programmi per il futuro del club. Ammesso che la cordata a lui legata entrerà mai in possesso delle quote.

Un segnale, quello inviato da Basile, che sembra volere stringere i tempi della trattativa infinita per la cessione del Varese. A prima vista sembrerebbe una risposta alle frasi di Berni che aveva parlato di una settimana, all’incirca, per completare i colloqui e gli accordi con i creditori prima di acquisire la società.

«Paolo Basile, preso atto delle dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Berni, dopo l’incontro tenutosi ieri 22 maggio con le Istituzioni, preso atto dell’avvenuto raggiungimento dell’accordo stragiudiziale con i fornitori per lo stralcio del debito, costituente l’unica condizione di cui al contratto preliminare del 2/05/2018, considerato che non sussistono ulteriori impedimenti alla definizione del passaggio di quote, al fine di non generare illusorie aspettative nei tifosi COMUNICA di avere concesso al sig. Fabrizio Berni tempo sino al giorno 25/05/2018 per esprimere il proprio impegno irrevocabile ed incondizionato alla acquisizione delle quote di Varese Calcio srl alle condizioni già concordate».

Berni con Galimberti a Palazzo Estense

Ora si attende una ulteriore mossa di Berni, che in queste ore sta lavorando per incassare il “sì” dei giocatori e dell’avvocato dell’AIC per quanto riguarda il debito verso di loro. “Sì” che sembra vicino. Ma è chiaro che i pezzi del puzzle da sistemare sono molteplici, soprattutto se i tempi saranno più stretti di quanto prevedeva il possibile compratore.