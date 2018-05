Battaini dà la dimissioni da vicesindaco

Tra le comunicazioni del Consiglio Comunale del 16 maggio di particolare importanza è la dichiarazione di Piero Battaini, attuale vicesindaco e Assessore a Lavori Pubblici e Opere Pubbliche, Manutenzione, Viabilità, SUAP, Servizi Cimiteriali, Protezione Civile.

Un aspetto non di poco conto, considerando che a breve arriveranno le dimissioni da sindaco di Samuele Astuti e fino alle prossime elezioni (molto probabilmente nella primavera 2019) sarà il vicesindaco a sedere sulla poltrona di primo cittadino a Malnate.

Battaini ha dichiarato: «Ho intenzione nei prossimi giorni di rimettere le mie deleghe di vicesindaco e assessore nelle mani del sindaco Samuele Astuti che con fiducia e stima me le ha assegnate tempo fa, e che per questo ringrazio di cuore, in modo che possa essere nominato un nuovo vicesindaco. Ho accettato con entusiasmo, quando mi è stato proposto in passato l’incarico, ben conscio che con la presenza di Samuele la mansione sarebbe stata limitata, conoscendo la presenza e la proattività di Astuti sul territorio e in Comune».

«La mia decisione – conclude Battaini –, maturata in questo breve periodo di supplenza, è esclusivamente motivata dal fatto che limitazioni temporali e logistiche mi costringono a non poter ottemperare alla carica di sindaco facente funzione con la presenza e costanza che i cittadini malnatesi meritano e che sono abituati ad avere. Contestualmente ritengo comunque corretto confermare, per fugare eventuali speculazioni in merito, la mia piena disponibilità a continuare nell’incarico di assessore con le deleghe attualmente in mio possesso, nel caso mi venisse richiesto dal nuovo vicesindaco»

«Ringrazio molto Piero Battaini – commenta Astuti –, che con professionalità e generosità, ha svolto un gran lavoro e di qualità per la nostra comunità. Prossimamente, in piena osservanza di quanto previsto dal TUEL (testo unico enti locali, ndr) e dopo esserci confrontati con gli organi competenti, provvederò alla nomina del nuovo vicesindaco che provvederà, insieme alla squadra che sta lavorando per Malnate con grande impegno e dedizione, a proseguire nello svolgimento del mandato amministrativo».