Beccalossi e la Lokomotiv omaggiano il 21enne scomparso Davide Greco

Un momento di condivisione, festa e aggregazione per celebrare la promozione in serie A di Csi ma soprattutto per ricordare Davide Greco il 21enne scomparso nell’incidente stradale avvenuto in viale Lombardia lo scorso 1 dicembre e costato la vita anche a Alessandro Masini e Matteo Carnelli. Questo il duplice scopo dell’evento organizzato domenica al centro sportivo Ugo Ronchi dalla Lokomotiv.

Tanto pubblico per una manifestazione che ha proposto un torneo di calcio a 6. Ma non solo. Non sono mancati i momenti di commozione, come la celebrazione iniziale durante la quale è stata consegnata una targa alla mamma e alla famiglia di Davide dai ragazzi della Lokomotiv e una maglia dell’Inter autografata dai giocatori e consegnata direttamente dall’ex nerazzurro Evaristo Beccalossi.

Tra i presenti anche l’assessore allo Sport Gianpietro Guaglianone: “E’ stato una bella occasione di sport e di condivisione, ma soprattutto un momento di raccoglimento per ricordare un ragazzo scomparso in modo tanto improvviso e drammatico”.

Un sentito ringraziamento è arrivato anche dalla mamma di Davide che ha tenuto a ringraziare la società e tutti i giocatori: “Grazie ragazzi. E’ bello vedervi qui tutti insieme. Davide è qui con voi”.