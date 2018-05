Belle prove dei piccoli judoka tradatesi

L’associazione Sportiva Dilettantistica Judo Bu-Sen Tradate ha recentemente partecipato a due trofei con i propri piccoli atleti ottenendo buoni risultati sia a Monza che ad Arcore.

Con 10 atleti divisi in due gruppi, il gruppo degli esperti, con cinture colorate con minimo un anno di esperienza, ed il gruppo dei principianti, con cintura bianca che hanno iniziato a praticare da ottobre scorso hanno preso parte al trofeo Ubezio di Monza.

Gli “esperti” che erano in 4, hanno gareggiato mostrando una buona preparazione tecnica e fisica, naturalmente proporzionata alla loro età di 9/10 anni, vincendo i loro incontri sempre per Ippon (tecnica di lancio in piedi, oppure per immobilizzamento al suolo).

La classifica finale ha reso contenti gli atleti, i genitori e anche i loro maestri Michele Marano e Salvatore Faro.

Risultati:

1° class KG.34 Algharouch Anas

1° class. KG. 38 Veronese Damiano

1° class. KG. 30 Ravazzani Alessio

2° class. KG. 30 Rossi Francesco

Gara “battesimo” per i 6 principianti, tutte cinture bianche prossimi alla cintura gialla, il grado successivo. Per loro come ogni cosa nella vita è stata “la prima volta”, emozione, novità, paura e tutto quello che passa per la testa di un bambino cioè….una Nuova Bellissima Avventura, il risultato……tutti contenti!

La prossima gara, ad Arcore, sarà sicuramente più impegnativa, alé…. tutti ad allenarci, perché, bello è partecipare…ma ancora più bello vincere.

Bella anche a manifestazione di Judo organizzata da Adelio Bottani, Istruttore e Presidente del Judo Arcore. Una gara di Judo Tradizionale dove lo spirito agonistico degli atleti era finalizzato al miglior impiego dell’energia con il fine di realizzare la tecnica magistrale. E’ stato bello vedere ragazzi e ragazze confrontarsi senza l’incitamento esasperato di genitori ed istruttori, vedere vincitori e sconfitti fraternizzare e ricevere lo stesso premio di partecipazione.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica è stata presente con 6 atleti e per una volta si può usare la citazione “pochi ma buoni”. Durante la gara il gruppo di piccoli amici ha fatto squadra, sostenendosi a vicenda, facendo sentire la presenza mentre il compagno gareggia e manifestando con gioia le vittorie.

Tutti i 6 atleti partecipanti hanno praticato un buon Judo, le vittorie hanno dimostrato una buona scuola di judo. I Maestri Michele Marano e Salvatore Faro possono essere contenti dei loro ragazzi che hanno ottenuto i seguenti risultati:

categoria ragazzi:

1° class. KG. 30 Ravazzani Alessio

2° class. KG. 30 Rossi Francesco

1° class KG. 34 Algharouch Anas

1° class. KG. 38 Veronese Damiano

categoria esordienti:

1° class. KG. 35 Kadhoune Yassine

L’associazione ricorda che nei giorni di Lunedì e Giovedì, dalle ore 18:00 alle 19:00 continua la promozione “Judo e Scuola”, nr. 2 lezioni di prova per i bambini delle elementari e medie presso l’A.S.D. Judo Bu-Sen Tradate, nel municipio di Tradate, con entrata da via Carlo De Simoni al 2° piano. Info tel 347.2275047