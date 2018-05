A Bellinzona torna Mercantico con i tesori della nonna

Dopo il successo di Burghinfera – con cui si è aperta la stagione due settimane fa – torna Mercantico, la fiera bellinzonese di antiquariato, brocante, vintage e collezionismo che si riproporrà in veste pre-estiva sabato 12 maggio.

L’evento – che si svolgerà in contemporanea con il mercato cittadino del sabato per richiamare in città tanti appassionati degli oggetti della nonna e di “trouvailles” di ogni tipo – sarà ubicato come da tradizione in piazza Buffi dalle 8 alle 18.

Gli espositori interessati potranno partecipare telefonando al numero 091 290 81 17.

Sulle bancarelle dei diversi espositori provenienti da tutta la Svizzera italiana e dal Nord Italia si troveranno manufatti della civiltà contadina, gioielli, vetri, porcellane, maioliche, numismatica, filatelia, libri, sculture, arte popolare, tessitura, mobili, arti extraeuropee, militaria, giocattoli, ferri, design del ‘900 e quant’altro possa fare la gioia di appassionati e curiosi.

L’evento avrà luogo con qualsiasi condizione meteo. Entrata libera.

Ulteriori informazioni su www.ondemedia.com.

La successiva edizione di Mercantico è prevista per sabato 23 giugno.