Bianchi: “Nessuno scontro tra Lega nord di Gerenzano e Saronno”

Nessuno scontro nella Lega del Saronnese lo chiarisce Matteo Bianchi, segretario provinciale del Carroccio, parlando della vicenda del campo nomadi tra Saronno e Gerenzano.

E’ un tema di cui si parla molto: l’Amministrazione leghista di Saronno ha scelto di creare un nuovo campo nomadi, spostando 4 piazzole di quelle esistenti in via Deledda, in un terreno comunale al confine con Gerenzano. Dopo la mobilitazione dei residenti, dei due comuni, la Lega gerenzanese ha votato a favore “senza se e senza ma” di una mozione della maggioranza che chiede lo stop dei lavori e la creazione di un tavolo di confronto.

“Non ci sono posizioni divergenti tra la Lega di Saronno e quella di Gerenzano perché sul tema campi nomadi la posizione della Lega è sempre quella di affrontare il tema maniera rigida. Partendo dalla stessa idea sono certo che sapranno porre le basi per una soluzione”.

Ma Bianchi va oltre: “Condivido la posizione di Cristiano Borghi (capogruppo di Gerenzano ndr) ma ho avuto rassicurazioni dal sindaco Fagioli che, nella sistemazione di queste 4 famiglie di sinti saronnesi, avrà l’accortezza di considerare anche le valutazioni gerenzanesi”.