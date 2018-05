In bibioteca le avventure di Olonia con Mario Alzati

Venerdì 18 maggio alle ore 18.00 presso la Sala Monaco della Biblioteca Comunale, nell’ambito del Maggio dei Libri, è in programma la presentazione del romanzo di Mario Alzati, “L’allegro cancan della Banca di Olonia”. Per l’occasione l’autore dialogherà con Carlo Colombo, giornalista della Prealpina. Letture a cura di Oriana Landoni.

Pochi giorni prima della marcia su Roma, ottobre 1922, nasce la Cooperativa Agricola di Olonia. Ne è promotore e direttore l’Aurelio Piantanida. La gente affida i propri risparmi alla società, come fosse una banca, le attività prosperano e Olonia sembra avviata a diventare il paese della cuccagna.

Ma, indifferente a tante ragazze che vogliono conquistare lo scapolo d’oro che piace tanto alle loro mamme, l’Aurelio non è felice perché non riesce a far breccia nel cuore della Lulù, l’amata ballerina di Cancan. Tra pressanti impegni di lavoro, avventure galanti, successi e rimpianti, corrono gli anni. Quale sarà l’approdo di una vita tanto intensa?

Ingresso libero.

Per informazioni: Biblioteca 0331.390381.