La biblioteca che cresce e torna bambina

Luminosa, accogliente e animata. La Biblioteca di Induno Olona è uno spazio particolare, non solo per la sua architettura ariosa e originale (ricavata dall’antico Teatro sociale), con un ampio spazio al piano terra e un soppalco che prendono luce dall’alto, ma anche per l’energia che si coglie appena si entra.

Non è di sicuro una biblioteca silenziosa: una delle sue caratteristiche è il consistente numero di volontari che collaborano con la bibliotecaria Maria Giovanna Romanò; otto volontari attivi, in tutti i sensi. Chiacchierano, sistemano i libri, li commentano, magari tra un boccone di crostata e un the alla pesca.

«L’alto numero di volontari è un primato della nostra biblioteca – dice Giovanna – Quando ho iniziato a lavorare qui sette anni fa ero da sola, poi sono arrivate alcune persone addette a lavori socialmente utili che sono poi rimaste, ma ci sono anche giovani che in attesa di un lavoro danno una mano, e grazie a loro riusciamo a fare diverse attività».

Come i tanti laboratori per bambini, attività manuali abbinate alla lettura che si rivolgono alla fascia dei più piccoli, “coltivando” i futuri utenti della biblioteca: «Una formula vincente, che piace ai bambini, che poi tornano in biblioteca, piace ai genitori e crea un forte legame con la biblioteca. In 5 anni sono stati fatti 22 laboratori, con una quarantina di incontri e un migliaio di giochi e oggetti realizzati dai bambini».

Giochi e oggetti che sono stati recentemente al centro di una mostra molto colorata allestita da Nadia Chiesa, la creativa varesina che coordina i laboratori.

E che la creatività vada d’accordo con la lettura lo dimostrano i dati: «A livello statistico facciamo circa 120 prestiti al giorno – dice Giovanna Romanò – numeri raddoppiati da quando facciamo i laboratori».

Da quando la politica del sistema bibliotecario Valli dei Mulini è stata quella di spingere sulla specializzazione delle singole biblioteche, quella di Induno Olona ha virato decisamente verso i giovani lettori, senza tralasciare i libri per la fascia adulta dell’utenza, ma spingendo per diventare sempre di più una biblioteca dei ragazzi. Oggi un terzo del patrimonio librario è composto da libri per bambini e ragazzi, con oltre 10mila volumi per la fascia 0-6 anni.

Una “specializzazione” che ha portato ad investire ulteriormente nello spazio dedicati ai più giovani, con la creazione di una nuova “ala” riservata a bambini e ragazzi ricavata negli spazi lasciati vuoti dall’ambulatorio medico, che sarà inaugurata sabato 19 maggio.

Ma tra i circa 3.000 utenti della biblioteca non ci sono solo under 18: tanti gli adulti che frequentano la biblioteca, per i libri, per il servizio emeroteca, per i suoi spazi dove si può studiare e leggere, per gli incontri culturali e anche per il gruppo di lettura che si riunisce una volta al mese.

Infine c’è un’altra specializzazione che attira affezionati lettori: Induno Olona è infatti specializzata in libri sui gatti, una passione di Giovanna.

I NUMERI DELLA BIBLIOTECA

Iscritti: 3000

Volumi: circa 45.000

Prestiti: 23.128

Interprestito: 4697 volumi dati ad altre biblioteche – 5315 ricevuti da altre biblioteche

ORARI:

Lunedi: =

Martedi: 10:00 – 12:00 / 15:00 – 18:00

Mercoledi: 15:00 – 18:00

Giovedi: 10:00 – 12:00 / 15:00 – 18:00

Venerdi: 10:00 – 12:00 / 15:00 – 18:00

Sabato: 10:00 – 12:00

CONTATTI

telefono 0332 273 235 mail: biblioteca@comune.induno-olona.va.it