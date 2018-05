Una biblioteca nuova dal “cuore” antico

Un’altra tappa di “Biblioteche in tour“: qui trovate la pagina con tutti gli articoli sulle nostre biblioteche.

Se ti emoziona raccontarlo, saprai emozionare chi ti ascolta. Parlare di ex libris non è semplice, è cultura di nicchia: gli artisti e i collezionisti sono ovunque nel mondo ma frequentano “ambienti” sconosciuti ai più. Marco Franzetti, dipendente del comune di Bodio Lomnago, è anche presidente dell’associazione ex libris e quando spalanca le ante dell’armadio dell’ufficio del sindaco Eleonora Paolelli è come se aprisse le porte del “paradiso”. Eppure dentro quell’armadio ci sono soltanto decine di raccoglitori anonimi, quelli da ufficio tutti colorati. Ma racchiudono un vero tesoro: 5000 ex libris, tutti catalogati per autore e provenienza.

Basta aprire qualche cartelletta per capire il valore di ogni singola opera ed è questa raccolta che rende la biblioteca di Bodio Lomnago unica in Italia.

«Andiamo molto fieri della nostra collezione di ex libris – spiega Franzetti – Da qualche anno allestiamo mostre in tutto il mondo. Partecipano cinesi, giapponesi, greci, polacchi e ormai ci siamo ritagliati un posto importante tra gli artisti e gli appassionati. Ci piacerebbe riuscire a diffondere meglio questa forma d’arte ma ci rendiamo conto che non è semplice». Eppure le opere sono davvero meravigliose e uniche e a Bodio si possono trovare anche i cataloghi che le raccolgono tutte.

Gli ex libris sono ben custoditi nell’ufficio del sindaco, ma saranno spesso esposti in mostre che verranno allestite anche nella nuova biblioteca inaugurata ad aprile di quest’anno. Una piccola perla nel cuore del paese, che profuma di legno, con scale in pietra e il tetto con travi e lucernai.

«La biblioteca è gestita da una cooperativa – spiega il sindaco Paolelli – La bibliotecaria, Nadia, ora garantisce assistenza e professionalità agli utenti. Prima tutto era affidato ai volontari, ma con la nuova organizzazione non potevamo più lasciare le cose così».

Oltre a un discreto numeri di volumi, e agli ex libris, la biblioteca di Bodio ha un’altra chicca: la English Library.

«Un’idea nata quasi per caso – spiega ancora Marco Franzetti – I cittadini stranieri di Bodio quando si trasferivano altrove lasciavano alla biblioteca i loro volumi. Nel tempo la collezione è diventata sempre più importante e oggi abbiamo quasi 4000 opere in lingua inglese, di ogni tipo, dai romanzi ai manuali».

Nella nuova biblioteca, dove si possono sfogliare i libri stando seduti direttamente “nella” libreria, non poteva mancare un angolo dedicato ai più piccoli. «Lo spazio è ampio – spiega il vicesindaco Giorgio Sassi – Può ospitare i bimbi con le loro famiglie o intere classi per letture con le maestre. Crediamo sia un modo per cominciare ad avvicinare i bambini alla lettura. Ci mancava, e abbiamo voluto rimediare».

Gli arredamenti sono tutti nuovi: l’investimento è stato importante, ma oggi la biblioteca ha un’aula studio e un ampio locale per l’organizzazione di eventi.

«Stiamo pensando a collocare punti di lettura in vari angoli del paese e forse presto ci sarà una bella sorpresa per i nostri cittadini», conclude il sindaco «Vogliamo che il numero degli utenti cresca ogni anno di più e che questo diventi il cuore pulsante del paese. Forse ci vorrà del tempo, ma abbiamo messo le basi».

I NUMERI DELLA BIBLIOTECA

La biblioteca ha circa 13.500 libri

3000 sono quelli per i bambini

La English Library è composta da circa 3500-4000 volumi.

I prestiti nel 2017 sono stati in crescita rispetto agli anni precedenti sono stati 2000, tra interprestito provinciale e prestito proprio.

Il Wi-fi non è presente

Orari di apertura al pubblico

Lunedi: 15:30 – 18:00

Martedi: =

Mercoledi: 15:30 – 18:00

Giovedi: =

Venerdi: =

Sabato: 15:30 – 18:00

Piazza Don Gandini, 2

BODIO LOMNAGO