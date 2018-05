Bidoni di sostanze chimiche abbandonati, intervengono i vigili del fuoco

Oggi, domenica 27 maggio, alle ore 18:00 i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Varese, in via Pergine, zona San Fermo, per svernamento di sostanze tossiche.

Ignoti hanno abbandonato alcuni contenitori contenti sostanze chimiche in un prato.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e gli specialisti del nucleo N.B.C.R (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) hanno interdetto l’area ed effettuato alcuni rilievi strumentali.

La zona è stata transennata, i fustini e uno strato di terreno sono stati rimossi e collocati all’interno di un contenitore sigillato che è stato preso in carico dalla polizia locale.

Nella giornata di domani verranno effettuate le operazioni di smaltimento.

Dell’accaduto è stata interessata l’A.R.P.A. che effettuerà le operazioni del caso.