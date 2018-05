Biglietti a ruba e magliette rosse: Varese si prepara a Gara3

Un palazzetto bollente può sempre fare la differenza. Figuriamoci in una serie playoff, figuriamoci se l’impianto in questione è il palasport di Masnago dove si è fatta la storia del basket italiano ed europeo e dove gli spalti abbracciano tutto il campo creando un’atmosfera calda e “potente”.

Mercoledì sera, in occasione di Gara3 tra Openjobmetis e Germani Brescia (ore 20,45, arbitri Sabetta, Biggi e Aronne), la temperatura sarà senza dubbio torrida e la conferma – semmai ce ne fosse bisogno – arriva dai dati del botteghino biancorosso.

Alle 18,30 di martedì il dato dei biglietti venduti era di circa 4.200, numero molto importante considerando che la prevendita online è aperta fino a mezzanotte e che nel settore ospiti (capienza 233) sono stati prenotati 120 tagliandi dalla tifoseria organizzata bresciana. Altri sostenitori della Leonessa saranno sparsi qua e là nel resto del palazzetto.

Tecnicamente, il tutto esaurito non ci sarà, però l’impressione sarà quella: il numero dei biglietti supererà senz’altro quota 4.500 avvicinandosi così a quel 4.800 (fatto segnare nelle ultime prove casalinghe) che di fatto è simile al “sold out”. A disposizione ci sono – dato ancora delle 18.30 di martedì – biglietti in tutti i settori ma pochi e sparsi. Prima della partita comunque, botteghini aperti con i tagliandi residui: per i ritardatari l’apertura è alle 19,15.

Oltre a essere una bolgia, il PalA2a offrirà anche un gran colpo d’occhio a livello cromatico: Pallacanestro Varese, sui suoi canali social, ha svelato la realizzazione di migliaia di magliette rosse griffate dal logo del club e offerte dallo sponsor Openjobmetis che tutti i tifosi troveranno sul proprio seggiolino.

È sempre attivo, intanto, il liveblog di VareseNews con cui il nostro giornale sta raccontando la serie dei quarti di finale. La lunga diretta, offerta dalla catena “Da Moreno”, è raggiungibile CLICCANDO QUI e contiene notizie, statistiche, curiosità ma anche il sondaggio-pronostico per Gara3. Per partecipare potete scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn o #bresciavarese su Twitter e Instagram.