Bike sharing gratuito per chi lavora a Caronno e sceglie il treno

A partire dal mese di giugno il comune di Caronno Pertusella avvierà un servizio di bike sharing gratuito sul percorso stazione – luogo di lavoro ad uso esclusivo dei dipendenti delle aziende presenti sul territorio comunale che sceglieranno di utilizzare il treno invece dell’auto.

LO SPECIALE CARONNO PERTUSELLA

Obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire un’alternativa più sostenibile e piacevole a tutti coloro che risiedono fuori Comune e lavorano in aziende caronnesi distanti dalla stazione ferroviaria e che finora non avevano altra scelta che muoversi in auto con un impatto notevole sul traffico e la qualità della loro vita. I

Il servizio fa parte del progetto “In compagnia al lavoro e in stazione: mobilità alternativa casa-lavoro e casa-scuole secondarie” cofinanziato da Regione Lombardia. Requisiti necessari per aderire a questa iniziativa che rappresenta un ulteriore manifestazione dell’impegno dell’Amministrazione comunale sul tema della mobilità sostenibile, sarà un abbonamento ferroviario (mensile o settimanale) e la compilazione della scheda di iscrizione.

Per ulteriori informazioni o iscrizioni si può contattare l’Urp via mail (urp@comune.caronnopertusella.va.it) o telefonando allo 0296512304.