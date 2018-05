Con un panel di relatori illustri e l’obiettivo di offrire un servizio qualitativo e di accompagnamento alle future e neo mamme, Mustela, in collaborazione con il Dipartimento materno-infantile dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, invita alla partecipazione al progetto “Bimbi Sicuri”, un evento rivolto al territorio sulla prevenzione in età pediatrica.

Questo progetto vuole contribuire a rendere ogni gesto un momento di condivisione, di emozione, al servizio dello sviluppo e del benessere del bambino.

Queste iniziative rispondono ai principi del nuovo programma di Responsabilità Sociale di Impresa di Mustela: l’ambizione è quella di contribuire affinché la comunità viva meglio, di “prendersi cura” di tutti gli stakeholder ovvero valorizzare l’insieme di tutti gli aspetti fondamentali e partecipare alla creazione di valore per la comunità.

L’evento vuole sottolineare l’importanza della prevenzione e offre la possibilità di apprendere le manovre di soccorso in caso di soffocamento per ostruzione da corpo estraneo delle vie aeree in età pediatrica.

L’evento dal titolo “Bimbi Sicuri”, dopo un’introduzione con la presentazione del Dipartimento materno-infantile, diretto dal prof. Massimo Agosti, toccherà svariate tematiche di interesse comune, con dei relatori illustri, come da programma allegato. L’appuntamento è previsto per giovedì 24 maggio, alle ore 16.00, all’Ospedale di Circolo di Varese.