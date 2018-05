I Bimbimbici con Fiab e i vigili batte il maltempo

Tanta partecipazione ed entusiasmo per l’edizione saronnese di Bimbimbici 2018, domenica 13 maggio si è tenuto, malgrado il tempo incerto, nella città degli amaretti.

Alle 9,30 in piazza Libertà, prima della partenza, ad accogliere i partecipanti è stato il saluto del vicesindaco Pierangela Vanzulli e del presidente di Fiab Saronno Ciclocittà Franco Casali. Accompagnata da due vigili in moto, volontari Fiab e dai genitori, l’allegra comitiva di mini ciclisti composta da una trentina di bambini e ragazzi (uno di un anno sul seggiolino della mamma, ed alcuni di solo 4 o 5 anni con le loro biciclettine) si è recata al Parco Salvo d’Acquisto.

Qui il vigile Ciro Crivellaro ha simpaticamente illustrato come ci si deve comportare per essere sicuri in strada in strada, coinvolgendo anche con domande e battute i piccoli ciclisti. Poi percorso con diversi giri nel parco D’Acquisto per imparare sul campo il significato di vari cartelli stradali e come comportarsi.

Infine, apprese queste nozioni, integrate da spiegazioni Fiab su come pedalare, stare a ruota e non a mezza ruota (a fianco) di chi ci precede, utilizzare i freni sul brecciolino, bambini e ragazzi, sempre accompagnati dai vigili urbani e dai volontari Fiab, si sono recati al Parco del Lura.

Un paio di giri lungo l’anello saronnese del parco, poi ritorno in piazza Libertà e conclusione della manifestazione alle 11,15.