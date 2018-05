Birra, asparagi e fragole

Naso all’insù per guardare le frecce tricolore, un salto in città per gli incontri culturali, un giro tra le cantine o un buon risotto cucinato dagli Alpini. Le birre artigianali sono protagoniste alla Schiranna mentre il super ospite del fine settimana è Gino Paoli. Nel fine settimana gli eventi sono tanti ma fate attenzione al meteo “ballerino”.

METEO – Fine settimana variabile. Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, sabato 19 maggio, sarà in parte soleggiato sulla pianura ma nuvolosità variabile a tratti estesa su Alpi e Prealpi dove di verificheranno rovesci e temporali probabilmente già dal mattino. Schiarite in serata. Domenica al mattino nuvoloso con qualche pioggia o temporale probabilmente limitati a Piemonte e Lombardia occidentale. Nel pomeriggio variabile e in parte soleggiato con qualche rovescio ancora possibile lungo i rilievi Alpini e dell’Oltrepo’.

INCONTRI

Varese – Comincia con un vero e proprio “jukebox letterario”, dove si può letteralmente scegliere una pagina e leggerla – o meglio ancora farla leggere – ad alta voce da importanti attori, “Nature Urbane Pop Up“, il “prefestival” di Nature Urbane, che si terrà da sabato 19 maggio a metà giugno in 4 luoghi simbolo della città: La Biblioteca Civica, il Castello di Masnago, Villa Mirabello e Villa Panza – Tutto il programma

Varese – Sabato ha inizio la III edizione della Settimana del Tango e della Cultura Argentina, un’occasione per aprire a tutti le porte del mondo del Tango. In particolare al mattino Caffè Zamberletti si terrà la conferenza “150 Anni Di Migrazione Italiana e Il Grazioso Sincretismo Lessico-Gastronomico Degli Argentini”. Alle 20 in piazza Monte Grappa, Tango In Piazza con Gran Milonga in apertura. – Tutto il programma

Varese – Domenica 20 maggio, in Piazza Repubblica a Varese arriva “Tuttaunaltrafesta”, la fiera del vivere solidale dei missionari del Pime. L’evento, nato a Milano diciannove anni fa, è itinerante e fa incontrare tra loro le storie dal mondo dei missionari e le associazioni che sul territorio promuovono la solidarietà, proprio nel cuore delle diverse città che lo ospitano. Sul palco di Piazza Repubblica ci sarà il varesino Marco Rodari, in arte Il Pimpa – Tutto il programma

Varese – Premio Sole d’Oro al Salone Estense e Giardini del Comune di Varese, alle 10. Premiazione e segno di riconoscenza a 10 volontari della nostra provincia che si siano particolarmente distinti per la loro attività e che abbiano contribuito alla diffusione della cultura della solidarietà.

Varese – Appuntamento con il “Premio Chiara Le Parole della Musica 2018” che vedrà come ospite Gino Paoli. Ingresso libero fino ad esaurimento posti in sala. Domenica alle 18 – Tutto il programma

Varese – Lorenzo Fragola a Varese per incontrare i fan. Appuntamento al negozio Varese Dischi di via Manzoni domenica 20 maggio alle 15 e 30. – Tutto il programma

Varese – Gli architetti aprono i loro studi. Il 18 e il 19 maggio in tutta Italia visite a cantieri, dibattiti, presentazioni, incontri, laboratori. Ecco gli studi che si possono visitare a Varese – Tutto il programma

Varese – A Varese arriva Gregoire, il “Basaglia d’Africa”. Lo chiamano “Il Basaglia d’Africa”: Grégoire Ahongbonon salva dalle catene, letteralmente, i malati psichiatrici del Benin. Domenica sarà a Varese – Tutto il programma

Varese – Si terrà sabato 19 maggio il nuovo incontro del ciclo “Conversazioni al Sacro Monte”. L’appuntamento è per le 16 e l’incontro ha il titolo: “La Collegiata di Castiglione Olona: opere celebri e capolavori sconosciuti” – Tutto il programma

Varese – La Libreria Ubik Varese in partnership con Baseblu promuove il programma di incontri “Design. Ma tu cosa ne sai?”. Ospite sabato 19 maggio ore 17,30 sarà con Maria Luisa Frisa – Tutto il programma

Varese – Filfleurs: due giorni dedicati al mondo dei fiori e alla creatività. Nell’incantevole scenario di Villa Paradeisos, un contesto naturalistico unico, il 19 e 20 Maggio l’associazione Filfleurs propone una serie di eventi e laboratori con a tema la creatività e il mondo dei fiori – Tutto il programma

Varese – Giornata contro omo-bi-lesbo-transfobia in Corso Matteotti organizzata da ArcigayVarese.

Varese – Premio Sole d’Oro al Salone Estense e Giardini del Comune di Varese (Sabato in Via Sacco, 5, ore 10.00). Premiazione e segno di riconoscenza a 10 volontari della nostra provincia che si sono particolarmente distinti per la loro attività e che abbiano contribuito alla diffusione della cultura della solidarietà.

Varese – Domenica Varese Motori Green Generation, la 12ma edizione in Piazza Montegrappa e Via Volta, dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Una festa per tutti gli appassionati del settore che cercherà di rappresentare in un unico evento la storia, lo sport e le glorie dell’automobilismo attraverso l’esposizione di auto storiche, nonché la presentazione delle più recenti tecnologie finalizzate, in particolare, alla

riduzione delle emissioni di gas nocivi nell’aria con l’obiettivo di sensibilizzare sempre più gli automobilisti.

Varese – “Estensi musica in Strada”, a cura dell’associazione “Un cuore con le ali”, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, Giardini estensi del Comune di Varese (Via Sacco 5). L’Associazione “Un cuore con le Ali” organizza la quarta edizione di un pomeriggio musicale con gli “Artisti di strada” per ricordare che la strada non è solo la parte di disagio che noi vediamo quotidianamente ma è anche Arte in tutte le forme di espressione, tra le quali la Musica. Un pomeriggio all’insegna della musica nelle varie sfumature che gli Artisti di strada sanno offrire in collaborazione con le Guardie Eco Zoofile OIPA (Nucleo di Varese) e Associazione Nazionale dei Carabinieri (sezione di Somma Lombardo).

Varese – Domenica in biblioteca l’incontro “Fake News, nuovo oppio dei popoli?” di Edoardo Vigna alla Bibioteca Civica del Comune di Varese (Via Sacco 9), dalle ore 18.00 alle 20.00.

Varese – Domenica “Biodiversità tra Pianura e Prealpi”. Nell’ambito dell’undicesima edizione della Rassegna cinematografica Di Terra e di Cielo, incontro alle ore 21.00 alla Sala Cesvov. Serata organizzata da Lipu nell’ambito del progetto Life Net pro Net (Life15 GIE/IT/000897). Sarà presente Giuseppe Bogliani, Professore di Etologia all’Università degli Studi di Pavia, che ci porterà ad immergerci negli ambienti naturali tra Pianura e Prealpi, alternando il suo racconto con le videoclip di Marco Tessaro, prodotte dalla Lipu: CONNESSIONE IN BRUGHIERA, Italia 2017, 6’ e alcuni estratti da VIVE SOLO CHI MUOVE! Italia 2017, 30’. www.filmstudio90.it

Masnago – Domenica “Una zampa sul cuore – Efficacia e benefici della Pet Therapy”, ore 14.30 in Parco Mantegazza di Masnago (ingresso da Via Caracciolo o da Via Monguelfo). Nell’ambito del progetto Lavoro è vita, continuano le proposte per conoscere più da vicino nuove professioni. Pomeriggio a cura di Elisabetta Macchi, psicologa esperta di Pet Therapy e Stefano Bortolozzo e i suoi cani da Pet Therapy, educatore cinofilo, allevamento Preja Buja. Ingresso libero aperto a tutti (soci e non).

Velate – Da Velate a Fogliaro, da S. Stefano a S. Caterina. Da domenica le “Uscite Narranti”, ore 15.00, in Piazza Cordevole Velate. Un’antica via di collegamento per Brinzio e S.M. del Monte. Un secolo fa S. Caterina di Fogliaro era ancora nel comune di Velate. Un susseguirsi di Ville magnifiche e parchi splendidi. Durata 3h circa. www.officinambiente.org.

Sacro Monte – Domenica “Le colazioni a Casa Pogliaghi, Cornetto e cappuccino sulla terrazza dei rustici per un dolce risveglio”, dalle ore 9.15 alle ore 10.30 in Via Beata Giuliana, 5. Il costo è di 8 euro a persona e comprende la colazione, l’ingresso e la visita guidata alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi. Evento su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: info@casamuseopogliaghi.i; tel. 366 4774873; 328

8377206.

Sacro Monte – “I concerti di Casa Pogliaghi- La grande musica nell’atelier di Lodovico Pogliaghi”. Domenica alle ore 17.00. Secondo appuntamento musicale della stagione: il duo pianoforte e armonica a bocca di Santo Albertini e Edoardo Bruni proporranno sonorità suggestive ed accattivanti di compositori e musicisti contemporanei, presentandosi in un’insolita e curiosa formazione. Costo di 5 € a persona con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: 366 4774873 o 328 8377206, info@casamuseopogliaghi.it o info@sacromontedivarese.it.

Campo dei Fiori – L’esplorazione del Sistema Solare. Porte aperte alla Cittadella, dalle ore 10.00 alle ore 16.00. Visite guidate dal percorso dei Pianeti della Cittadella, osservazione del Sole, visite all’;Osservatorio, laboratori per i più piccoli

www.astrogeo.it

Schiranna – Varese Beer Festival, in città un grande evento dedicato alla birra artigianale. Tra venerdì 18 e domenica 20 l’area feste di via Vigevano ospita l’esordio del VBF con 12 birrifici lombardi e piemontesi, oltre 70 birre e diverse iniziative di contorno. Il tutto anche in caso di maltempo – Tutto il programma

Casciago – Dieci anni di Agrifest. La manifestazione organizzata da Proloco Casciago festeggia l’importante traguardo dal 18 al 20 maggio. Si comincia la sera del 18 maggio con Agrirun#4, la corsa podistica e camminata per le vie ed i campi di Morosolo e Casciago, giunta alla quarta edizione. Durante la serata sarà attivo lo stand gastronomico. La serata sarà allietata dai “Magic Sound” con la loro musica anni 70/80 . – Tutto il programma

Bobbiate – Concerto dei Bimbi della Scuola Primaria E. Fermi di Bobbiate, dalle ore 10.00 all’Oratorio di San Grato. Programma: ore 10.00: concerto, ore 12.00 stand gastronomico,cdalle ore 14.30: estrazione della lotteria e animazione per i bimbi, ore 16: got talent,core 18.00: esibizione dei Truzzi Volanti, ore 19.00: apecar Pizza a cura di Piedigrotta pizzeria.

San Cassiano, Varese – “Musica a San Cassiano”, Rassegna di concerti di musica antica a cura dell’Associazione Amici del Clavicembalo”, sabato, alle 17. Omaggio a F.Couperin nel 350° anniversario della nascita.

Comerio – Tutto pronto per il grande evento benefico, organizzato dalla Fondazione Giacomo Ascoli, per promuovere la raccolta fondi a sostegno di ristrutturazione e ampliamento del nuovo Day Center pediatrico e onco-ematologico “Giacomo Ascoli”, che sarà a servizio di tutti i bambini malati, non solo di tumore, di Varese e provincia, presso l’Ospedale del Ponte. Sarà un weekend intenso, tra domani e dopo, ospitato nella splendida cornice di Villa Tatti Tallacchini a Comerio, nei pressi della quale una grande area di sosta sarà messa a disposizione per

i visitatori. – Tutto il programma

Gemonio – Compie 35 anni ed è più fresca che mai la tradizionale “Sagra dell’asparago e della fragola”, appuntamento primaverile con la buona tavola promosso come sempre dalla Squadra Volontari Antincendio di Gemonio. Appuntamento sabato e domenica – Tutto il programma

Gavirate – La Pro Loco domenica 20 maggio presenta l’evento “Asparagi e Fragole” (Si replica il 27): dalle 10 alle 18mostre d’arte con mercatini d’artigianato e stand gastronomico sempre attivo.Intrattenimento musicale il 20 on Balcon Band e The Xadregas il 27 – Tutto il programma

Casalzuigno – Secondo fine settimana a Villa Della Porta Bozzolo con l’evento “Rose di Maggio”. Protagonisti speciali prodotti preparati con

le rose, dai cosmetici ai nuovi e raffinati gusti in cucina, fino al gelato alle rose e molto altro. In programma visite guidate al roseto e alla villa e laboratori per bambini – Tutto il programma

Luino – Sabato 19 maggio inaugurazione della mostra di Dario Pareschi. L’esposizione resterà aperta fino al 30 maggio. Alla Biblioteca Civica di Luino incontro su “Il cubotto sensoriale e il metodo ACA”. Propone l’associazione ACA Educazione in rete. Ore 15.00.

Luino – Sabato il Cai Luino propone un’escursione culturale per ricordare “La rivolta del Pane” a Luino; Breve escursione per le vie cittadine insieme al professor Giovanni Petrotta per i fatti avvenuti 120 anni fa. Ore14.15 ritrovo presso l’Imbarcadero di Piazza Libertà. Ore 16.30 partenza; arrivo previsto per le ore 16.00. Partecipazione libera. L’escursione si effettuerà anche in caso di maltempo.

Domenica il CAI Luino propone un’escursione in Ticino con meta il monte Boglia balcone superpanoramico sul lago di Lugano. Un itinerario ad anello che inizia dalla località di Brè 780m per arrivare al monte Boglia 1517m passando dal Sasso rosso 1295m. Il ritorno segue un altro itinerario passando per l’Alpe Bolla per poi arrivare ad un piccolo rifugio. Da qui con un lungo sentiero pianeggiante a mezzacosta si attraversa completamente il versante Occidentale del Monte Boglia fino a ritornare sul versante di salita da dove si ritorna alle auto con una breve discesa. Durata escursione : 4,45 ore. Ritrovo ore 7.20 presso Parcheggio centro sportivo Le Betulle; pranzo al sacco; Info: 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it.

Luino – Domenica raduno in memoria di Aldo Barozzi: presso il piazzale Svit Interna si terrà un raduno di automobili Tuning, sportive e d’epoca il cui ricavato verrà devoluto in beneficienza. Per info o per partecipare raduno.luino@libero.it .

Angera – Una giornata all’insegna della biodiversità: è quella che domenica 20 maggio vedrà protagonista l’Oasi della Bruschera, ad Angera, con una visita guidata alla scoperta delle decine di ettari di canneto e paludi, per conoscere le specie vegetali e animali presenti nell’area protetta. – Tutto il programma

Lozza – Torna a Lozza la Festa dei Popoli, un’occasione di confronto collettiva tesa ad offrire stimoli e spunti di riflessione sul tema dell’accoglienza, della multiculturalità, della conoscenza e dell’apertura verso culture e identità diverse. Appuntamento sabato e domenica. – Tutto il programma

Malnate – Torna la “Festa cittadina” a Malnate. L’appuntamento è fissato per domenica 20 maggio. Si inizia alle ore 10 e si va avanti per tutto il giorno con tanti eventi. Un’occasione per vivere la città in modo diverso, giocoso e spensierato e percorrerla a piedi o in bici e riscoprire il valore della “mobilità dolce” – Tutto il programma

Malnate – Continua il Festival dei Curiosi a Sant’Agostino l’Accademia dei Curiosi che ha come obiettivo: sfruttare lo stimolo della curiosità per favorire la conoscenza. – Tutto il programma

Cantello – E’ l’ultimo fine settimana della festa dell’Asparago.

Daverio – A Daverio, negli spazi dell’oratorio di piazza san Pietro, va in scena la seconda edizione del torneo serale di calcio all’interno della Festa Solidale per l’Africa, con la cena solidale per aiutare l’associazione Insieme per la Tanzania. Sabato 19 maggio appuntamento con la cena solidale – Tutto il programma

Induno Olona – Siete appassionati di BBQ e volete carpire tutti i trucchi del mestiere per stupire i vostri amici e parenti? Allora quest’evento è fatto su misura per voi. Domenica 20 maggio, dalle 10.00 alle 13.00, presso il garden Le Selve di Induno Olona, si terrà un corso organizzato dai campioni nazionali di BBQ 2017 i Porci Scomodi. – Tutto il programma

Arcisate – L’Associazione Genitori per la scuola di Arcisate organizza per domenica 20 maggio un’intera giornata di festa al Parco Lagozza. In programma tante iniziative: la camminata “4 passi con le scuole”, un pranzo insieme, giochi e attività per tutti. – Tutto il programma

Taino – Inizia questo weekend, il Festival dei Punti Cardinali, giunto alla sua terza edizione che andrà avanti fino al 17 giugno, e sarà ricco di eventi di spettacolo e proposte per il tempo libero. Il tema scelto per quest’anno sono le stelle – Tutto il programma

Castiglione Olona – Torna, nelle vie e nei cortili del borgo di Castiglione Olona, “Tra arte e degustazione”, con la sua proposta culturale ed enogastronomica resa unica dal suggestivo contesto dell’Isola di Toscana in Lombardia. L’appuntamento è per sabato 19 maggio, a partire dalle 18: durante la serata si potranno degustare etichette e vini pregiati, assaporare particolari salumi, formaggi. In programma anche concerti e musei aperti. – Tutto il programma

Verbania – Le Frecce Tricolori tornano a sorvolare il Lago Maggiore, sfrecciando sopra Verbania Pallanza. Gli appuntamenti con la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica militare sono due: sabato 19 maggio (nel pomeriggio) con le prove generali dell’esibizione e domenica 20 maggio – Tutto il programma

Gorla Minore – Una Via dell’Amicizia…lunga 30 anni. Dal 18 al 20 maggio l’annuale Via dell’Amicizia: quest’anno si festeggia il 30ennale della cooperativa sociale, fra progetti e novità per il futuro che coinvolgono tutta la comunità – Tutto il programma

Cassano Magnago – Una domenica per scoprire i tesori di Cassano Magnago, ma anche per vivere occasioni particolari, dai laboratori per bambini ai concerti. È il ricco programma di Terre Arte Radici a Cassano, in programma domenica 20 maggio. In caso di pioggia, le manifestazioni alla Magana verranno sospese – Tutto il programma

Busto Arsizio – Il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio, nell’ambito di Bart presenta dal 13 maggio la mostra delle opere della XXVII edizione di Miniartextil. Nelle Sale Gemelle del Museo del Tessile, i visitatori incontreranno 12 installazioni. Aperto nel fine settimana – Tutto il programma

Casorate Sempione – La grande festa della musica e dei ragazzi. Allo stage “Musica d’insieme” presenti 130 ragazzi e 300 spettatori al concerto finale. Un bel successo per la Casoratese, che ora prepara la prossima iniziativa: la raccolta fondi “partecipata” per la scuola di musica – Tutto il programma

TEATRO E BENEFICENZA

Varese – La solidarietà va a teatro per i bambini della Neonatologia di Varese. Al Teatro Openjobmetis di Varese, l’associazione Tincontro con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate propone “Filumena Marturano” con la compagnia Dimensione Teatro. Appuntamento sabato 19 maggio, alle 21 – Tutto il programma

Varese – Combattenti @Play To Play – #TEATRO. Sabato sera, ore 19.30 aperitivo mentre alle 21 e 30 spettacolo “Combattenti” di Renato Gabrielli. www.karakorumteatro.it

BAMBINI/Varese – Pampam, alle ore 16.00 allo Spazio YAK di Piazza De Salvo 6. Spettacolo comico di teatro, mimo e giocoleria di e con Lorenzo Marchi in collaborazione

con Spazio Kabum. www.karakorumteatro.it

Bisuschio – Sabato 19 maggio, alle 21 al Cineteatro San Giorgio, la compagnia teatrale “Specie protetta” presenta lo spettacolo “Omnia vincit amor”. . Il ricavato dello spettacolo sarà destinato a sostenere il progetto del Rotary Varese Ceresio “Sostegno all’istruzione” a favore dell’Isis Valceresio di Bisuschio. Ingresso a offerta libera – Tutto il programma

SPORT

Podismo – L’affascinante scenario del Castello di Monteruzzo farà da cornice – domenica 20 maggio – alla tappa stagionale numero 9 del “Piede d’Oro”: la “Athlon Run” di Castiglione Olona giunta alla 12a edizione e dedicata alla memoria di Antonello Marandola – Tutto il programma

Ciclismo – Doppio appuntamento, nel fine settimana, per il ciclismo targato “Binda”. La società del presidente Renzo Oldani infatti è chiamata a organizzare per domenica 20 maggio sia un consolidato evento per amatori, sia una nuova prova dedicata i più giovani. La 13a Cronoscalata Internazionale Brusimpiano – Ardena – la “Binda” opera insieme all’associazione “Amici del Cuvignone” per permettere lo svolgimento di una “classica” del pedale amatoriale. Sempre domenica, ma al pomeriggio, la “chiamata” è invece per la categoria “Giovanissimi” (7/12 anni), quella di ingresso nel mondo del ciclismo. In programma c’è infatti il 1° Trofeo Comune di Besozzo, – Tutto il programma

Vela – Compie 50 anni una delle regate veliche più antiche e consolidate del Lago Maggiore, il Trofeo del Nostromo, che andrà in scena nel fine settimana grazie all’organizzazione dell’Associazione Velica Alto Verbano (Avav) di Luino. Il “Nostromo” è valido come quarta prova del Campionato del Verbano 2018 e come Act 1 del Campionato del Verbano italo-svizzero Nord Altura. Al via sono attese una quarantina di imbarcazioni che prenderanno il via alle 13,55 di sabato 19 nello spazio antistante alla sede dell’AVAV – Tutto il programma

CINEMA

Le uscite al cinema di questo fine settimana – Tutto il programma