Il Bisboccia non ci sarà: “Leggi e permessi sono più grandi di noi”

Bisboccia, il festival estivo organizzato dalla Consulta giovani di Carnago, quest’anno non ci sarà.

Ne hanno dato l’annuncio gli organizzatori stessi con un post sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento:

“Quest’anno – spiegano gli organizzatori -, non per volontà nostra, noi della Consulta Giovani dobbiamo fermarci. Si, proprio noi, quelli che non hanno mai rinviato un concerto nonostante pioggia, temporali e catastrofi di ogni genere. Leggi e permessi, stavolta, sono più grandi di noi. Per questa volta, quindi, dobbiamo dire stop”.

Un annuncio amaro che ferma uno degli eventi più attesi dai giovani della provincia che, tuttavia, lascia intravedere qualche speranza per il prossimo anno: