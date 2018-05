Bizzi sul pezzo, Monacizzo esempio. Ma l’attacco è spuntato

BIZZI 6,5 – Sui gol non può trasformarsi in superman. Invece è reattivo e ben presente in tutte le altre occasioni della Varesina: mura Broggi, vola su Shiba, non si fa avvelenare da Martinoia.

FRATUS 6 – Inizia un po’ in difficoltà ma poi vince altri duelli, crescendo alla distanza dal punto di vista della copertura. Si sgancia poco in avanti.

(Ghidoni s. v.)

RUDI 6 – Partita onesta in mezzo all’area, nonostante un compagno di reparto “inventato” sul momento.

MONACIZZO 7 – Magari il voto è più alto di quanto offerto in campo, ma Monacizzo si conferma giocatore “totale”, cominciando da difensore e chiudendo con il gol del 2-1. Esemplare.

ARCA 5,5 – Spinge più di Fratus, ci prova, ma alla fine produce poco. Si fa saltare da Segalini in occasione della rete del 2-0.

BATTISTELLO 6 – Tenta di cucire i reparti, non si sottrae dalla battaglia.

(Manera 6 – Benvenuto: esordio a 18 anni)

ZAZZI 5 – La sensazione è che sia fisicamente in riserva e nonostante questo è comunque in grado di dare lampi di calcio a una partita non esaltante. Ma quel secondo giallo andava evitato a tutti i costi.

MORAO 5,5 – La grinta è la solita, ma di risultati ne porta a casa pochini.

(Lercara 5,5 – Non riesce a dare la svolta alla partita)

BA 5 – Davvero poco incisivo: un paio di sgroppate e nulla più.

(Filomeno 5 – Due tentativi al tiro vietati ai minori di 18 anni. Servirebbe concretezza, porta svolazzi inutili)

DE CAROLIS 5,5 – Inizia con un gran colpo di testa respinto dal palo. Si sbatte tanto, e su questo va applaudito. Però, tirando le somme, non riesce proprio a buttarla dentro.

PEDRABISSI 5,5 – Commento quasi in fotocopia di quello di De Carolis. Con un aggravante: prova sempre la finta risolutiva, ma non riesce mai a saltare l’uomo. Sfortunato anche lui in occasione della traversa.