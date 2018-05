Bloccano il parcheggo con 4 camion e sfondano la vetrata del Bossi

Hanno pensato a tutto, dai 4 camion rubati per bloccare il parcheggio all’auto per sfondare la vetrata. Ma il passaggio di una pattuglia di carabinieri li ha costretti a una rocambolesca fuga, tanto che hanno lasciato sul posto tutti i ferri del mestiere.

Era davvero ben organizzata la banda che nella notte tra venerdì e sabato intorno alle 2 ha preso di mira il bancomat del centro commerciale Bossi al confine tra Gerenzano e Saronno.

I ladri hanno posizionato alcuni mezzi pesanti, tutti di origine furtiva ed abbandonati dopo il blitz, agli accessi del parcheggio e quindi si sono dedicati al distributore situato accanto al negozio di fai da te. Con un’auto rubata hanno sfondato la vetrina e strappato il bancomat dalla parete. L’hanno caricato sulla vettura e si sono dileguati.

I carabinieri hanno trovato diversi attrezzi da scasso ed recuperato il distributore abbandonato in un’area verde a poca distanza dal centro commerciale. Ancora in fase di accertamento l’esatto ammontare del bottino. I militari stanno recuperando le immagini della videosorveglianza cittadina e del punto vendita per ricostruire quanti membri avesse la banda ed altri elementi utili all’identificazione.