Blue Storms corsari sui Gorillas in un derby vivace

Match divertente e meno scontato del previsto quello valido per il campionato di Seconda Divisione di football americano, disputato al “De Peverelli” di San Fermo.

Pronostico rispettato al termine dell’incontro, con i Blue Storms Busto capaci di espugnare il campo di casa dei Gorillas Varese con il punteggio di 30-14, risultato che gli ospiti hanno fatto maturare soprattutto nella prima metà del match. I bustocchi si sono portati avanti infatti con i calci precisi di Robustellini e poi hanno segnato un touchdown con Maj per il momentaneo 0-20. (foto Giorgia Villanova / Blue Storms)

Nella ripresa però – dopo un altro calcio in mezzo ai pali di Robustellini – i Gorillas hanno cambiato marcia. Prima il qb varesino Giorgio Giorgetti ha mandato in end-zone il fratello Lamberto, poi ha servito alla perfezione Fabio Ferrari per il 14-23 che ha riaperto i giochi. A chiuderli in via definitiva un altro touchdown dei Blue Storms che hanno così legittimato il primato del girone.

I Gorillas dovranno ora disputare due partite prima del termine della regular season, la prima delle quali domenica 20 eccezionalmente sul campo dello stadio “Franco Ossola”, dove saranno ospiti i Chiefs Ravenna. La seconda invece sarà ancora al “De Peverelli” il 27 contro i Crusaders Cagliari.

Proprio i sardi sono stati gli avversari di giornata dell’altra formazione varesina, gli Skorpions, che ha colto un successo pesante in trasferta ai danni degli isolani con il punteggio di 28-0. Gli Skorpions e i Blue Storms chiuderanno la regular season gli uni di fronte agli altri sabato 26 sul campo di Bienate, “casa” dei rossoblu bustocchi.