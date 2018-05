Il blues di Sebastiano Rizzato e l’indie pop di Pillar Point

Gli appuntamenti live del Twiggy Cafè di questa settimana si aprono giovedì 17 maggio, alle 21 e 30 con Sebastiano Rizzato (ore 21:30, ingresso libero). Sulle orme del blues, del folk e della slack-key hawaiana il repertorio di Sebastiano Rizzato si propone tra inediti e rievocazioni di brani che hanno segnato un epoca. Tra acustico ed elettrico, un viaggio sonoro che tocca sponde e melodie dal sapore di terre aride e isole lontane, dove questa musica affonda le sue radici.

Sebastiano inizia a suonare la chitarra da quattordicenne, provando immediato interesse per il blues e la musica sperimentale. Suona assieme a Nailroads Blues Band (Black & Blue Festival 2008) Trumblers (2008 – 2011) ed è attivo al momento con la band blues folk psichedelica Mountains Of The Sun di Varese, con la quale pubblica l’EP Astro Blues nell’estate 2017.

Si continua domenica 20 maggio con Pillar Point + Rumor (ore 21:30, ingresso libero). Pillar Point è il progetto indie pop dello statunitense Scott Reitherman (già Throw Me The Statue). Pillar Point cita orgogliosamente la disco anni Settanta e la dance anni Ottanta, ma senza cadere nel mero revivalismo, bensì reinterpretando a proprio modo generi che in comune posseggono l’incitamento all’attività motoria e un beat sfacciato.

In apertura Rumor, due ragazzi classe 1991 dal Lago Maggiore che suonano insieme dal 2007. Hanno condiviso il palco con artisti come Niccolò Fabi, Marta sui Tubi, Tre Allegri Ragazzi Morti e Cloud Nothing. Con il brano “Il grande salto” sono stati finalisti di Sanremo Giovani, andato in onda il 27 novembre 2015 su Rai Uno.

Il 23 marzo 2018 è uscito il loro nuovo disco “Ti ho visto ad alta voce” per Junkfish Records con distribuzione Feyr, anticipato dal singolo “Carnival” pubblicato in anteprima esclusiva su Rolling Stone.

Ingresso libero alle serate.