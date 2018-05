Boccia: da Europa ed euro non si torna indietro

Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, intervenuto all’assemblea generale di Univa ha mandato un messaggio chiaro alla politica per quanto riguarda la presenza dell’Italia in Europa. Lo ha fatto però partendo da una considerazione sugli assetti internazionali in un momento in cui da una parte la Cina e dall’altra gli Usa di Trump hanno posto al centro della loro politica la questione industriale. «Ma la politica italiana conosce l’abc dell’economia?» Una domanda ovviamente retorica che Boccia ha usato per rimarcare la posizione degli industriali rispetto a Bruxelles: «L’europa e l’euro per l’Italia sono due condizioni irreversibili. Riccardo Comerio nella sua relazione ci ha ricordato un aspetto importante: dobbiamo lavorare perché l’Italia non sia un paese periferico».

I presidente di Confindustria ha richiamato i politici al senso di responsabilità e alla moderazione dei termini, rimarcando che gli industriali italiani «non sono partizan» ma rivendicano la loro autonomia in un confronto sano con il Paese. «È una fase delicata ma di grandi potenzialità – ha sottolineato Boccia – e dobbiamo usare la crescita come una precondizione insieme alla riduzione del debito pubblico».