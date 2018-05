Bonus idrico, ecco come ottenerlo a Busto

A partire dal prossimo 1° luglio, i cittadini in condizione di disagio economico e in possesso dei requisiti già previsti per ottenere il bonus elettrico e/o il bonus gas potranno richiedere anche il bonus per la fornitura idrica, che consiste in uno sconto sulla tariffa relativa al servizio di acquedotto per le utenze domestiche.

È possibile reperire tutte le informazioni sulle modalità e i requisiti per l’accesso al bonus, collegandosi al sito internet http://www.sgate.anci.it/.