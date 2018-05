Bonus idrico, ecco come richiederlo a Castellanza

Anche a Castellanza è possibile chiedere e ottenere il bonus idrico. Si tratta di un’agevolazione che permette di ottenere uno sconto sulla bolletta dei consumi dell’acqua o, in caso utenza condominiale, una corrispondente riduzione (tramite l’Amministratore di Condominio) sulle spese condominiali.

Requisiti per il bonus idrico

Possono richiedere il bonus idrico i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

a) famiglie con ISEE Ordinario (o ISEE Corrente) inferiore a € 20.000,00;

b) ammissione di nuclei familiari composti da uno o più componenti;

c) formazione di graduatoria in ordine di ISEE;

d) residenza nel Comune di Castellanza alla data del 1° marzo 2017;

e) esclusione dal bonus idrico dei casi di morosità pregressa nel pagamento dei canoni di locazione o spese condominiali;

f) i bonus saranno assegnati fino ad esaurimento tenendo conto della graduatoria;

g) a parità di punteggio priorità al nucleo con più persone.

Entità del bonus idrico

a) assegnazione di due bonus dell’ammontare di € 50,00 cadauno, per i nuclei fino a due componenti;

b) assegnazione di tre bonus dell’ammontare di € 50,00 cadauno, per i nuclei da tre a quattro componenti;

c) assegnazione di quattro bonus dell’ammontare di € 50,00 cadauno, per i nuclei di almeno cinque componenti.

TERMINI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 BONUS IDRICO 2016 e 2017: scadenza domanda – 30 giugno 2018.

 BONUS IDRICO 2018: da lunedì 2 luglio 2018 si possono presentare le domande 2018.

Per la modulistica e le informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali in orari di apertura al pubblico oppure telefonare al n. 0331 526248 oppure consultare il sito internet www.comune.castellanza.va.it.