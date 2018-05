Borse di studio per gli studenti del Manzoni, in memoria di Amalita Soldati

Settecento euro il primo premio, quattrocento il secondo. Sono i contributi alla formazione musicale post diploma che l’Inner Wheel Club Varese e Verbano Distretto 204 Italia riconoscerà ai vincitori del concorso bandito tra gli studenti dell’ultimo biennio del liceo musicale Manzoni di Varese: « Sono stata contattata dalla presidente dell’associazione Rubiola Dalmasso e abbiamo raccolto con favore la proposta – spiega la docente di pianoforte, il maestro Livia Rigano – Vogliono sostenere il percorso di specializzazione in campo musicale e, per i ragazzi, è una bella opportunità»

Nello statuto dell’Inner Wheel c’è proprio l’attenzione alla cultura e alla formazione: « In questi anni abbiamo finanziato molti progetti in ambiti diversi – commenta la presidente – Grande riguardo abbiamo sempre rivolto al mondo dei giovani. Questo premio, in particolare, è dedicato a una delle nostre socie fondatrici, recentemente scomparsa, Amalita Soldati, appassionata di arte e musica con un’attenzione particolare alla formazione dei giovani».

Al concorso si sono iscritti diversi studenti: « Concorrono da solisti – racconta la docente – si sono iscritti ragazzi che suonano il piano, la chitarra, il clarinetto, il flauto, il sassofono o che studiano canto. La selezione ci sarà mercoledì 16 maggio con inizio alle ore 14. Sarà nella nostra aula magna e la giuria sarà composta dai docenti del Manzoni. I sei che saranno giudicati i migliori, accederanno alla finale in programma lunedì 28 maggio dalle 20.30 sempre nella nostra aula magna. In questa fase, la giuria sarà composta da personalità esterne alla scuola sarà presieduta dalla stessa Rubiola Dalmasso».

Entrambe le fasi della gara sono aperte al pubblico.