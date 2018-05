I boschi fanno da cornice alla 1a riedizione dell’Arsalonga

Seconda “novità” stagionale nel calendario del “Piede d’Oro”: dopo il “Trofeo della Balena” disputato a Brinzio, tocca ora alla rinata “Arsalonga” andare in scena per il circuito podistico del Varesotto.

La gara fortemente voluta dal GPA (Gruppo Podistico Arsaghese) e patrocinata dal Comune di Arsago Seprio è in programma domenica 6 maggio con partenza e arrivo dal campo sportivo di via D’Annunzio.

Tre, come di consueto, i percorsi: il lungo misura 11 chilometri, il corto si snoda sui 4,5 mentre il minigiro per i più piccoli sarà di circa 600 metri. Ritrovo aperto dalle 7,30, fotissima in programma alle 8,30 con – subito dopo – la disputa del Minigiro Overmach. Alle 9 in punto lo start dei podisti, seguiti in coda dagli specialisti del nordic walking.

Il percorso inizia sull’asfalto cittadino per circa 2 chilometri, poi si inoltra nella zona boschiva di Arsago Seprio (al cui limitare c’è il bivio che separa il “lungo” dal “corto”), da attraversare fino all’area del Lazzaretto, passando dalla Palude Pollini per poi arrivare alla salita del Monte della Guardia. Si prosegue, comunque, nel bosco per poi attraversare il sottopasso dell’autostrada, arrivare in zona Pozzo e poi toccare Centenate, località del comune di Besnate dove ci sarà il ristoro. Ancora boschi nelle aree della Fontana Vecchia, della Madonna degli Alpini e alla chiesa dei Santi Cosma e Damiano. L’asfalto tornerà solo per l’ultimo chilometro di strada che riporta in via D’Annunzio, ma prima del traguardo ci saranno altri 400 metri nei boschi dietro l’ex area del motocross.

I concorrenti avranno a disposizione una serie di parcheggi: 50 posto sono ricavati nel campo sportivo, interno all’area di ritrovo; altri saranno in un prato adiacente. Ulteriori posteggi sono presenti in via Neruda e in zona industriale lungo le vie Carducci, Pertini e Cantore.