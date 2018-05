Il Bosto vince, la promozione è sua

(Foto Facebook – U.S. Bosto)

Niente playoff in Terza Categoria. Il Bosto vince 1-0 sulla Sommese già promossa e si guadagna l’accesso diretto in Seconda Categoria evitando gli spareggi promozione. Sabato sera di festa al centro sportivo di Capolago e invece domenica praticamente inutile se non ai fini statistici della stagione.

Senza più motivazioni il Coarezza terzo perde 3-2 a Bodio Lomnago contro il Don Bosco. L’Olona chiude invece con una vittoria 4-3 sul Fulcro Travedona. Cade anche la France Sport 3-2 a Jerago. Primo punto della stagione per il Mascia United, che pareggia 3-3 sul campo della Casmo, anche se per la squadra di Mauro Silipo potrebbe essere l’ultima partita della storia.

Poker per l’Eagles per chiudere il campionato: 4-1 alla Casport. L’Angerese passa 2-1 sul Cuvio mentre il Rancio supera 3-1 il Varano.