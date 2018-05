Brescia trasloca a Verona per gara1 (contro Varese?)

Gli accoppiamenti dei playoff di basket – raggiunti domenica sera dalla Openjobmetis grazie alla vittoria su Cremona – non sono ancora stati definiti, perché resta una giornata da giocare, mercoledì 9 maggio (ore 20,30 su tutti i campi).

È però indubbio che, stando così la classifica, il quarto di finale che vedrà impegnati i biancorossi (sesti) sarà contro la Germani Brescia, unica squadra sicura della propria posizione finale, il terzo posto. Per confermare il sesto posto Varese deve vincere a Torino o, in caso di sconfitta, arrivare alla paria con Virtus e Cantù, oppure con la sola Cantù. L’unica possibilità per il settimo posto è l’arrivo a quota 32 con la sola Bologna che vanta una miglior differenza canestri nello scontro diretto.

Nel caso quindi che il confronto sia Brescia-Varese, è bene sapere che la Gara1 della serie dei quarti non sarà giocata al PalaGeorge di Montichiari, campo di casa in questi anni della Leonessa. L’impianto monteclarense è infatti occupato, sabato 12 maggio, dal concerto di Biagio Antonacci: visto che la data non è variabile la società bresciana ha ufficialmente indicato come campo interno il PalaOlimpia di Verona, impianto da 5.400 posti ora ribattezzato AGSM Forum e parquet abituale della Scaligera che milita in Serie A2. Gara2, in programma lunedì 14 maggio, sarà invece disputata regolarmente a Montichiari.