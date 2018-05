Britt Herbots è il nuovo acquisto della UYBA

La talentuosa schiacciatrice belga Britt Herbots è una nuova farfalla che farà parte del roster della Unet E-Work Busto Arsizio per la stagione 2018/19.

182cm di altezza, giovanissima, appena diciottenne (è nata il 24 settembre 1999 a Sint-Truiden), ha già fatto vedere molte delle sue qualità nelle ultime stagioni, scatenando l’interesse nei suoi confronti di molte squadre europee.

Iniziata la carriera in terra natia, è entrata a far parte della nazionale giovanile già nel 2015, arrivando poi a giocare il World Grand Prix e il campionato europeo con la selezione seniores nel 2017. Nell’ultima stagione ha giocato in Francia, nelle fila dell’ASPTT Mulhouse: qui Herbots ha dato il meglio di se stessa, raggiungengo il quarto posto nella classifica delle migliori attaccanti e conquistando il premio di MVP dell’intero torneo.

Come nella stagione 2016/2017 Isabelle Haak, così quest’anno la schiacciatrice-ricevitrice del Mulhouse è stata eletta miglior giocatrice al primo anno in Ligue AF, imponendosi di un soffio su Krystal Rivers del Beziers, miglior realizzatrice del campionato con 16 punti in più di Herbots. Il gioco più completo della neo farfalla e le sue buone prestazioni in Champions hanno fatto la differenza.

Arriva dunque a Busto Arsizio una giocatrice giovane, di grande prospettiva e già abituata a palcoscenici importanti.

Ecco le prime parole di Herbots in biancorosso, già al Palayamamay per una prima visita alla sua nuova “casa”: «Sono molto felice di giocare l’anno prossimo per Busto Arsizio, ho sentito un sacco di grandi cose e non vedo l’ora di arrivare in Italia! Ho avuto una fantastica esperienza in Francia nel Mulhouse, ero in un club dove mi sentivo come a casa, tutti erano come una famiglia: il campionato è stato duro, abbiamo lavorato bene ed avevamo anche la Champions League, competizione in cui abbiamo potuto giocare contro i top teams: ero davvero felice di mettermi alla prova a livelli così alti. So che in Italia il campionato è composto da tante squadre molto forti e che sarà difficile, ma come ho già detto, non vedo l’ora di poter migliorarmi ancora l’anno prossimo in un nuovo ambiente. Combatteremo per fare grandi cose la prossima stagione! Sono contenta del fatto che alla UYBA sarò insieme alla mia connazionale Kaja Grobelna: lei è una grande giocatrice e la ragazza più dolce che abbia mai conosciuto: lavora sodo, dà sempre il 200%! Ci divertiremo insieme!».