Brucia un vasone in via Manzoni

Era capitato che venissero rovesciati, ma forse mai che prendessero fuoco. Ma capita anche questo, ai vasoni con fiori presenti nelle vie di Gallarate.

L‘episodio “incriminato” è avvenuto in via Manzoni, quasi all’angolo con via Postcastello, intorno alle 23 di martedì 8 maggio. Odore acre di plastica bruciata su tutta la via (percepito da rari passanti e qualche residente) e calore percepibile.

Atto doloso o accidentale? Si vedrà. È curioso che sia avvenuto in una serata di temporali: lo sporto di gronda del palazzo vicino (tra l’altro con tetto in manutenzione) proteggeva comunque il vaso dalla pioggia.