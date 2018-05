Buffon para, Donnarumma sbaglia: la Juve vince la Coppa Italia

Finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Bianconeri coi favori del pronostico, reduci da 3 vittorie di fila in Coppa e sei (ormai sette) scudetti, rossoneri con l’obbligo di provare a vincere per andare in Europa League.

Primo tempo equilibrato, Juve pericolosa con Mandzukic, Khedira e Dybala, Milan che risponde con Cutrone e Buonaventura, tentativi stoppati dai due portieri Donnarumma e Buffon. Nel finale qualche nervosismo per un fallo di Benatia su Chalanoglu allo scadere del minuto di recupero.

Nella ripresa parte bene il Milan, ma è la Juventus che va in vantaggio con Benatia abile a colpire di testa su calcio d’angolo. Poi comincia la serataccia di Donnarumma, fin lì bravo: errore su un tiro da fuori di Douglas Costa, bissato da un’altra presa mancata che favorisce ancora Benatia. Il 4-0 arriva su autogol di Kalinic, che anticipa il proprio portiere e infila la sua porta.