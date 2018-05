Buon compleanno Ferraris: la città festeggia i 75 anni del liceo

Settantacinque anni di storia dalla parte dei ragazzi. Il liceo scientifico Ferraris di Varese festeggerà giovedì 24 maggio l’importante traguardo con una giornata dedicata ai ricordi ma anche proiettata al futuro.

Con la collaborazione del Centro Internazionale Insubrico dell’Università degli Studi dell’Insubria e con il patrocinio dell’Università degli Studi dell’Insubria, la giornata-studio si svolgerà il giorno 24 maggio presso l’Aula magna dell’Università degli studi dell’Insubria, in via Ravasi 2, Varese.

La prima parte della giornata dedicata a “Il Liceo Scientifico G. Ferraris tra passato e futuro”, aperta dalla relazione del prof. Giuseppe Carcano, Dirigente Scolastico del Liceo Ferraris, vedrà l’alternarsi di autorevoli voci volte a ricostruire il ruolo culturale e civile del Liceo Scientifico cittadino.

In particolare, il prof. Fabio Minazzi, direttore del Centro Internazionale Insubrico ed ideatore del Progetto dei Giovani pensatori di cui il Liceo Ferraris è scuola polo, aprirà una riflessione volta ad esaminare il Liceo Scientifico come elemento di “sfida per un dialogo tra le due culture”, quella scientifica e quella umanistica, mentre il prof. Livio Ghiringhelli, già preside del Liceo Ferraris, si soffermerà“sulla presenza del Liceo Scientifico nella storia varesina”.

Non mancheranno approfondimenti sulla figura di Galileo Ferraris (prof. Gianni Micheli dell’Università degli studi di Milano), sulla cultura tecnico-scientifica nella Varese tra Sette e Ottocento (prof.ssa Ivana Pederzani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), così come approfondimenti di ordine estetico: Il Liceo Scientifico varesino dal punto di vista architettonico (prof. Rolando Bellini, Accademia di Brera); Il “Progetto Mondrian”: intervento decorativo nel corridoio del primo piano del Ferraris (prof. Antonio Pizzolante, docente di disegno e storia dell’arte del Liceo Ferraris). Poiché questa sezione dei lavori è dedicata alla “memoria” del Liceo, il prof. Paolo Giannitrapani, (già docente di filosofia e storia del Liceo Ferraris e collaboratore del CII), darà voce al ricordo degli Annuari del Liceo Scientifico G. Ferraris dai «Quaderni del Ferraris» ad «Agorà» e «Prismi».

Nel corso del pomeriggio si proseguirà con le testimonianze delle presidenze, dei docenti, del personale di segreteria e dei tantissimi ricordi di vita del Liceo e dei suoi volti amati e scomparsi.

La visione futura è affidata alle Associazioni e, soprattutto, agli studenti rappresentati dal laboratorio teatrale del Liceo che porterà in scena un estratto della rappresentazione “La poesia della scienza” e dal gruppo della classe 4I impegnato nella performance filosofico-musicale “Sulle note del logos”.

Sempre gli studenti presenteranno uno stralcio di Storie di alternanza: video sulle attività di alternanza scuola-lavoro in Germania e un Debate animato dagli studenti guidati dalla prof.ssa Elisabetta Gazzillo, docente di lettere del Liceo Ferraris.

Programma

I saluti del rettore dell’ateneo Alberto Coen Porisini e del dirigente dell’Ufficio scolastico Claudio Merletti.

Fabio Minazzi – Università degli Studi dell’Insubria

Ragioni storiche, culturali ed affettive di una feconda collaborazione tra il Liceo e l’Università degli Studi dell’Insubria

Giuseppe Carcano Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale G. Ferraris

Le ragioni di una giornata per il 75esimo della scuola: presentazione del Liceo

apertura dei lavori

Ore 9.20 Il Liceo Scientifico G. Ferraris tra passato e futuro

Prof. G. Carcano, Dirigente Scolastico del Liceo Ferraris

Ore 9.40

Il Liceo Scientifico nella storia italiana: la sfida per un dialogo tra le due culture

Prof. F. Minazzi, Università degli studi dell’Insubria

Ore 10.10

Il Liceo Scientifico nella storia varesina

Prof. L. Ghiringhelli, già preside del Liceo Ferraris

Ore 10.30

La figura di Galileo Ferraris uomo e scienziato

Prof. G. Micheli, Università degli studi di Milano

Ore 11.00 Intervallo

Ore 11.15

La cultura tecnico-scientifica nella Varese tra Sette e Ottocento

Prof.ssa I. Pederzani, Università Cattolica del Sacro Cuore

Ore 11.45

L’edificio del Liceo Scientifico dal punto di vista architettonico

Prof. R. Bellini, Accademia di Brera

Ore 12.15 Il “Progetto Mondrian”: un recente intervento decorativo

Prof. A. Pizzolante, docente di disegno e storia dell’arte del Liceo Ferraris

Ore 12.30 Gli annuari del Liceo Scientifico G. Ferraris dai “Quaderni delFerraris” ad “Agorà” e “Prismi”

Prof. Paolo Giannitrapani, già docente di filosofia e storia del Liceo Ferraris

L’ARCHIVIO DELLA MEMORIA E LO SGUARDO AL FUTURO

Ore 14.00 Testimonianze delle presidenze, dei docenti, del personale disegreteria

Ricordi di alcuni protagonisti degli ultimi decenni

Ore 15.00 I nostri ricordi

Prof.ssa N. Rigoni, docente di lettere del Liceo Ferraris

Ore 15.40 I nostri cari scomparsi

Ricordi di alunni e docenti scomparsi

Ore 16.15 Le Associazioni oggi

Rappresentanti dell’associazione Alumni e del Comitato Genitori “La poesia della scienza”

Ore 16.30

Scene tratte dallo spettacolo annuale del Laboratorio teatrale del Liceo

Ore 17.00 Storie di alternanza

Video sulle attività di alternanza scuola-lavoro in Germania



Ore 17.10 “Sulle note del logos”

Performance filosofico-musicale della classe 4^I



Ore 17.30 Debate tra studenti

Progetto a cura della Prof.ssa E. Gazzillo, docente di lettere del Liceo Ferraris



Ore 18.15 Conclusione dei lavori