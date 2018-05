Busto 81 in cerca del pass per la Serie D

All’andata fu 1-1, con il Busto 81 raggiunto nel finale dal Baveno allo “Speroni”. La gara di ritorno è prevista in Piemonte per domenica 27 maggio (ore 16.30).

I bustocchi puntano al secondo turno dei playoff nazionali, quelli che portano alla promozione in Serie D.

Dopo il pari dell’andata a Busto Arsizio, la squadra di mister Danilo Tricarico dovrà giocarsi il passaggio del turno sul campo avversario.

In caso di parità al termine dei 90’ vige la regola dei gol fuori casa, in caso di ulteriore parità si va ai tempi supplementari e, all’occorrenza, ai rigori. Il Busto 81 si qualifica quindi vincendo oppure pareggiano con risultato di 2-2 o più gol. In caso di 1-1 invece di andrà ai supplementari e, nel caso, rigori.