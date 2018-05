Busto 81 a un gradino dalla Serie D

L’1-1 dell’andata era stato beffardo per il Busto 81, che si era visto raggiungere nel finale dal Baveno. I ragazzi di mister Danilo Tricarico però ha saputo prendersi la rivincita nella gara di ritorno in Piemonte, pareggiando 2-2 e staccando il pass per il secondo e ultimo turno dei playoff.

Grande protagonista di giornata è stato il bomber Alessandro Anzano, che ha firmato la doppietta che ha permesso ai suoi di festeggiare.

La corsa verso la Serie D è ora distante due gare per i tori biancorossi. La doppia sfida decisiva sarà contro il Villa D’Almè Valbrembana, squadra bergamasca che ha vinto il primo turno contro il St. Pauls passando 2-0 in trasferta all’andata e dilagando 5-0 in casa al ritorno.

Domenica 3 giugno ci sarà la prima sfida in Val Brembana, ritorno domenica 10 giugno a Busto Arsizio.