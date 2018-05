Busto Arsizio Film Festival, la città si prepara all’evento

Il Busto Arsizio Film Festival scalda i motori e si prepara ad entrare nel vivo a partire dalla superserata di sabato 5 maggio con Luciano Ligabue, Domenico Procacci intervistati da Steve Della Casa e Martina Colombari a fare da madrina (qui l’articolo con le regole per accedere all’evento e al maxischermo).

Il teatro Delia Cajelli è già sold out da tempo e i fan che non vorranno rinunciare ad essere presenti potranno seguire la serata da uno schermo appositamente allestito in piazza Plebiscito, per l’occasione chiusa al traffico. Il rocker di Correggio non canterà ma parlerà solo della sua attività cinematografica.

Ma Ligabue non sarà l’unico ospite speciale dell’edizione numero sedici. Venerdì 11 maggio, infatti, sarà ospite del festival Luca Argentero che, insieme al regista Simone Spada, saranno al teatro Sociale Delia Cajelli per la proiezione in anteprima di Hotel Gagarin, film nelle sale dal 24 maggio.

Tra gli altri appuntamenti di rilievo si segnala, martedì 8 maggio alle 18,30, il salotto letterario nel loggiato De Piante di via Zappellini 13, dedicato ad Oriana Fallaci con la presenza di Vittorio Feltri, Edoardo Perazzi, Guido Andrea Pautasso. Coordina: Luigi Mascheroni.

L’attrice Milena Vukotic, invece, sarà protagonista di un omaggio a Piero Chiara e al cinema tratto dai suoi libri. Appuntamento alle 18 di venerdì 11 maggio allo Spazio Festival in piazza San Giovanni.

I lughi del Festival:

A BUSTO ARSIZIO

l’Istituto Cinematografico M. Antonioni – Villa Calcaterra (Via Magenta, 70),

Cinema Fratello Sole (Via M. D’Azeglio, 1), il Cinema Lux (Piazza S. Donato, 5), Cinema Teatro Manzoni

(Via Calatafimi, 5), Cinema Teatro Sociale Delia Cajelli (Piazza Plebiscito, 1), Cinema S. Giovanni Bosco

(Via Bergamo, 12), Spazio Festival (Piazza San Giovanni), Museo del Tessile (via Alessandro Volta, 6), il loggiato De Piante (via Zappellini 5), Cinema Teatro Delle Arti (Via Don Giovanni Minzoni, 5)

CASTELLANZA

Cinema Teatro Dante (Via Dante Alighieri, 5)

LEGNANO

Sala Ratti (Corso Magenta, 9)

MILANO

Anteo Spazio Cinema (Piazza Venticinque Aprile, 8)

BAFF OFF

Millenote Via Antonio Pozzi, 5 Busto Arsizio e il Circolone Via S. Bernardino, 12 Legnano